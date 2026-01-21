Запрет банкам улучшать качество кредитов заемщикам с плохим финположением перенесен

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Банк России сохраняет планы запретить банкам улучшать качество ссуд заемщикам с плохим финансовым положением на основании каких-либо существенных факторов, сказано в пояснительное записки к проекту указания регулятора.

Такую норму ЦБ представил еще в декабре 2024 года. Тогда предполагалось, что она заработает с 1 октября 2025 года и будет применяться ко всем ссудам, в том числе ранее выданным.

Теперь регулятор предлагает ввести эту меру с 1 октября 2026 года (также в отношении всех ссуд).

Изменения планируется внести в положение Банка России № 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности".

ЦБ отмечает, что сейчас не существует прямого запрета повышать кредитное качества ссуды при плохом финансовом положении заемщика на основании существенных факторов, не предусмотренных положением № 590-П и определенных банками самостоятельно.

"Это приводит к тому, что банки могут занижать оценку риска по проблемным ссудам заемщиков с плохим финансовым положением (в том числе банкротов), принимая в качестве существенного фактора, например, перспективы погашения долга за счет реализации имущества должника, предполагаемых разовых денежных потоков и т.п.", - отмечает Банк России.

По мнению регулятора, норма поможет качественнее оценивать реальный кредитный риск на основе фундаментальных факторов кредитоспособности проблемных заемщиков (исходя из финансового положения и качества обслуживания долга).

В предыдущей версии проекта нормативного акта предполагалось, что доформирование резервов по проблемным заемщикам произойдет одномоментно сразу после вступления указания в силу и может составить в общей сложности 30 млрд рублей (объем кредитов этим заемщикам на 1 сентября 2024 года оценивался в 113 млрд рублей). Свежие оценки в пояснительной записке к новому проекту указания не приводятся.

ЦБ с 1 октября 2026 года также хочет запретить кредитным организациям использовать фактор положительной кредитной истории после наступления даты первого платежа по ссуде, установленной кредитным договором. Сейчас, по мнению ЦБ, банки могут необоснованно улучшать категорию качества ссуды на основании факта обслуживания долга по иным кредитам.

Также регулятор рассчитывает запретить банкам учитывать как фактор, повышающий категорию качества ссуды, кредитование операционной деятельности компании (норма может вступить в силу по истечении месяца после официального опубликования указания, она будет применяться к новым ссудам).