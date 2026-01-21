Поиск

Запрет банкам улучшать качество кредитов заемщикам с плохим финположением перенесен

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Банк России сохраняет планы запретить банкам улучшать качество ссуд заемщикам с плохим финансовым положением на основании каких-либо существенных факторов, сказано в пояснительное записки к проекту указания регулятора.

Такую норму ЦБ представил еще в декабре 2024 года. Тогда предполагалось, что она заработает с 1 октября 2025 года и будет применяться ко всем ссудам, в том числе ранее выданным.

Теперь регулятор предлагает ввести эту меру с 1 октября 2026 года (также в отношении всех ссуд).

Изменения планируется внести в положение Банка России № 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности".

ЦБ отмечает, что сейчас не существует прямого запрета повышать кредитное качества ссуды при плохом финансовом положении заемщика на основании существенных факторов, не предусмотренных положением № 590-П и определенных банками самостоятельно.

"Это приводит к тому, что банки могут занижать оценку риска по проблемным ссудам заемщиков с плохим финансовым положением (в том числе банкротов), принимая в качестве существенного фактора, например, перспективы погашения долга за счет реализации имущества должника, предполагаемых разовых денежных потоков и т.п.", - отмечает Банк России.

По мнению регулятора, норма поможет качественнее оценивать реальный кредитный риск на основе фундаментальных факторов кредитоспособности проблемных заемщиков (исходя из финансового положения и качества обслуживания долга).

В предыдущей версии проекта нормативного акта предполагалось, что доформирование резервов по проблемным заемщикам произойдет одномоментно сразу после вступления указания в силу и может составить в общей сложности 30 млрд рублей (объем кредитов этим заемщикам на 1 сентября 2024 года оценивался в 113 млрд рублей). Свежие оценки в пояснительной записке к новому проекту указания не приводятся.

ЦБ с 1 октября 2026 года также хочет запретить кредитным организациям использовать фактор положительной кредитной истории после наступления даты первого платежа по ссуде, установленной кредитным договором. Сейчас, по мнению ЦБ, банки могут необоснованно улучшать категорию качества ссуды на основании факта обслуживания долга по иным кредитам.

Также регулятор рассчитывает запретить банкам учитывать как фактор, повышающий категорию качества ссуды, кредитование операционной деятельности компании (норма может вступить в силу по истечении месяца после официального опубликования указания, она будет применяться к новым ссудам).

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лагард не ждет от новых пошлин США заметных последствий для инфляции в ЕС

ЦБ РФ снимет с банков обязанность следить за целевым использованием мелких кредитов физлицам

 ЦБ РФ снимет с банков обязанность следить за целевым использованием мелких кредитов физлицам

МЭА отметило рост доходов России от нефтеэкспорта в декабре на $250 млн

ЦБ РФ с 1 октября пересмотрит индикатор нерыночных ставок по кредитам

Эксперимент по маркировке мясных изделий планируют продлить до конца августа

 Эксперимент по маркировке мясных изделий планируют продлить до конца августа

Споры о Гренландии помешали одобрить в Давосе план финансовой помощи Украине на $800 млрд

Минфин ожидает заметный дефицит бюджета в начале года на фоне недобора нефтегазовых доходов

 Минфин ожидает заметный дефицит бюджета в начале года на фоне недобора нефтегазовых доходов

Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

 Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США

 Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США

Китай в 2025 году увеличил на 51% импорт алюминия из России
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8212 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });