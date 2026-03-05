Международные резервы РФ с 20 по 27 февраля увеличились на $13,9 млрд

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 27 февраля составили $811,1 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 20 февраля международные резервы равнялись $797,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $13,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.