Международные резервы РФ с 13 по 20 февраля сократились на $8,9 млрд

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 20 февраля составили $797,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 13 февраля международные резервы равнялись $806,1 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $8,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.