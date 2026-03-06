Ипотечный маркетплейс "Циан" вышел из реестра операторов цифровых платформ ЦБ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Дочерняя структура группы "Циан" вышла из реестра операторов финансовых платформ в связи с заменой технологического решения по подбору и удаленному получению ипотеки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В конце января компания "Финансовая платформа" уведомила, что завершает работу в качестве оператора, все действующие договоры об оказании услуг между компанией, клиентами и банками-участниками будут прекращены. 6 марта Банк России исключил АО "Финансовая платформа" из реестра операторов финансовых платформ на основании соответствующего заявления общества.

"В связи с заменой технологического решения по подбору и удаленному получению ипотеки на нашей платформе мы приняли решение добровольно выйти из реестра финансовых платформ", - заявили в пресс-службе "Циана".

"Циан" продолжит оказывать услуги по подбору ипотеки и развивать портфель продуктовых решений для обеспечения лучшего опыта наших клиентов в части финансовых и прочих услуг, связанных с недвижимостью, добавили в компании.

Банк России зарегистрировал АО "Финансовая платформа" в реестре операторов финансовых платформ в апреле 2023 года. Тогда "Циан" отмечал, что ипотечный маркетплейс откроет доступ к удаленному проведению ипотечной сделки и покупки недвижимости, позволит клиентам выбрать программу кредитования и оформить необходимую документацию.

В реестре ЦБ сейчас зарегистрированы 13 операторов финансовых платформ, включая маркетплейс "Московской биржи" "Финуслуги", "ВТБ Регистратор", "Сравни.ру", "Банки.ру", "Авито финанс", "Яндекс финансовая платформа".