Поиск

Ипотечный маркетплейс "Циан" вышел из реестра операторов цифровых платформ ЦБ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Дочерняя структура группы "Циан" вышла из реестра операторов финансовых платформ в связи с заменой технологического решения по подбору и удаленному получению ипотеки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В конце января компания "Финансовая платформа" уведомила, что завершает работу в качестве оператора, все действующие договоры об оказании услуг между компанией, клиентами и банками-участниками будут прекращены. 6 марта Банк России исключил АО "Финансовая платформа" из реестра операторов финансовых платформ на основании соответствующего заявления общества.

"В связи с заменой технологического решения по подбору и удаленному получению ипотеки на нашей платформе мы приняли решение добровольно выйти из реестра финансовых платформ", - заявили в пресс-службе "Циана".

"Циан" продолжит оказывать услуги по подбору ипотеки и развивать портфель продуктовых решений для обеспечения лучшего опыта наших клиентов в части финансовых и прочих услуг, связанных с недвижимостью, добавили в компании.

Банк России зарегистрировал АО "Финансовая платформа" в реестре операторов финансовых платформ в апреле 2023 года. Тогда "Циан" отмечал, что ипотечный маркетплейс откроет доступ к удаленному проведению ипотечной сделки и покупки недвижимости, позволит клиентам выбрать программу кредитования и оформить необходимую документацию.

В реестре ЦБ сейчас зарегистрированы 13 операторов финансовых платформ, включая маркетплейс "Московской биржи" "Финуслуги", "ВТБ Регистратор", "Сравни.ру", "Банки.ру", "Авито финанс", "Яндекс финансовая платформа".

Банк России Циан Финансовая платформа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Туроператоры не успеют вернуть деньги за туры на Ближний Восток за 10 дней

Движение судов в Ормузском проливе остановилось почти полностью

 Движение судов в Ормузском проливе остановилось почти полностью

Нефть Brent подешевела до $84,6 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $84,6 за баррель

OFAC выпустил бессрочную лицензию на сделки с германскими "дочками" "Роснефти"

 OFAC выпустил бессрочную лицензию на сделки с германскими "дочками" "Роснефти"

ЦБ РФ рекомендовал банкам лучше объяснять клиентам причины блокировки операций

Набиуллина ожидает, что ограничение по числу банковских карт на клиента вступит в силу через год

 Набиуллина ожидает, что ограничение по числу банковских карт на клиента вступит в силу через год

ЦБ предложил применять принцип равнодоступной инфраструктуры и к маркетплейсам, и к банкам

 ЦБ предложил применять принцип равнодоступной инфраструктуры и к маркетплейсам, и к банкам

"Электросети Армении" Карапетяна будут полностью национализированы

Суд обязал администрацию Трампа начать возврат аннулированных пошлин более чем на $130 млрд

 Суд обязал администрацию Трампа начать возврат аннулированных пошлин более чем на $130 млрд

Решение об уходе России с газового рынка Европы еще не принято
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 447 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8583 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 138 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });