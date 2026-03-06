Годовая выручка "ВУШ Холдинга" от кикшеринга снизилась на 13% до 12,5 млрд рублей

Компания получила годовой чистый убыток в 2,9 млрд рублей против 1,99 млрд рублей чистой прибыли годом ранее.

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh, оператора сервиса кикшеринга) от услуг кикшеринга в 2025 году составила 12,45 млрд рублей, что на 13% меньше, чем в 2024 году, сообщила компания.

Показатель EBITDA кикшеринга снизился на 41% - до 3,6 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю сократилась до 28,6% с 42,3%.

В 2025 году "ВУШ Холдинг" получил чистый убыток в размере 2,9 млрд рублей против чистой прибыли в 1,99 млрд рублей в 2024 году. Компания поясняет, что значительное влияние на показатель оказали макроэкономические условия: убытки по финансовым инструментам из-за укрепления рубля к юаню и высокая ключевая ставка Банка России, влияющая на стоимость финансирования.

Скорректированный чисты убыток (скорректированный на влияние курсовых разниц, результатов по валютным форвардам и расходов по программе долгосрочной мотивации) составил 2,3 млрд рублей против 1,8 млрд рублей скорр. чистой прибыли в 2024 году.

Соотношение чистый долг/EBITDA по итогам 2025 года составил 3,69х против 1,7х в 2024 году.

"В 2025 году мы фактически завершили этап активного масштабирования и значительных инвестиций в парк. Компания сформировала крупную и сбалансированную операционную базу - как по количеству СИМ (средства индивидуальной мобильности - ИФ), так и по географии присутствия. Это позволяет нам перейти от приоритета роста масштаба к приоритету роста эффективности и финансовой отдачи", - заявил финансовый директор "ВУШ Холдинга" Александр Синявский.

Для преодоления сложных внешних условий 2025 года (включая неблагоприятные погодные факторы и технологические ограничения, влияющие на рынок кикшеринга) во II полугодии компания приняла ряд операционных и финансовых мер. Среди них - повышение эффективности процессов ремонта и перезарядки СИМ, перераспределение флота в более маржинальные локации, а также маркетинговые инициативы.

Эти меры уже дали отдачу в 2025 году: денежные расходы в себестоимости во II полугодии снизились на 2% против аналогичного периода 2024 года при увеличении парка на 17% (год к году), а накладные расходы уменьшились на 6%. Удельные расходы на капитальное восстановление одного СИМ сократились на 20% г/г.

В 2026 году компания ожидает более значительного влияния этих мер на финансовые результаты. По оценке компании, они дадут дополнительно как минимум 1 млрд рублей к EBITDA в 2026 году.

"Ключевая задача на 2026 год - последовательное снижение долговой нагрузки. Достигнуть этого мы планируем за счет повышения внутренней эффективности: увеличения свободного денежного потока, строгого контроля капитальных затрат и роста операционной рентабельности. Наша цель на этот год - максимизировать свободный денежный поток, увеличить доходность существующего актива, а не наращивать его масштаб", - сказал Синявский: к сезону в 2026 году в России и СНГ компания не планирует закупать новые СИМ.

Операционные показатели

К концу 2025 года общее количество СИМ, подключенных к сервису Whoosh, составило 249,7 тысячи, что на 17% больше показателя 2024 года. Общее количество поездок снизилось на 7% - до 138,8 млн.

На конец 2025 года в сервисе Whoosh зарегистрировано 33,7 млн аккаунтов - на 22% больше, чем годом ранее.

Количество поездок на активного пользователя в целом по компании сократилось на 4% - до 19,2.

Количество локаций, обслуживаемых сервисом Whoosh, в 2025 году увеличилось до 77 с 61.