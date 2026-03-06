Глава МВФ ожидает, что рост цены энергоресурсов на 10% ускорит мировую инфляцию на 40 б.п.

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Повышение цен на энергоносители на 10%, сохраняющееся в течение года, приведет к ускорению мировой инфляции на 40 базисных пунктов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью Bloomberg TV.

"Мировая экономика демонстрировала удивительную устойчивость. Один шок за другим, и, тем не менее, рост составляет 3,3%, - сказала она в кулуарах конференции "Азия в 2050 году" в Бангкоке. - Но эта устойчивость снова подвергается испытанию".

Георгиева предупредила, что многие страны встретили последний ближневосточный кризис с "истощенными резервами" после предыдущих потрясений. Хотя, по ее словам, многие азиатские экономики за последние два десятилетия нарастили фискальный потенциал и резервы.

Она призвала политиков внимательно следить за динамикой цен и валют, одновременно восстанавливая резервы в периоды экономического подъема.

"Совет всем нашим членам: действуйте решительно, чтобы привести свои дела в порядок наилучшим образом в этом мире большей неопределенности", - заявила глава МВФ.