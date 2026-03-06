Оценка роста ВВП еврозоны в IV квартале понижена до 0,2% с 0,3%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны в четвертом квартале 2025 года увеличилась на 0,2% к третьему кварталу, по окончательным данным Eurostat.

Предварительно сообщалось о повышении ВВП на 0,3%. Эксперты не ожидали пересмотра оценки, отмечает Trading Economics.

Оценка роста ВВП еврозоны в годовом выражении понижена до 1,2% с 1,4%. Аналитики в среднем прогнозировали пересмотр динамики роста до 1,3%.

Для сравнения, в третьем квартале 2025 года экономика еврозоны выросла на 0,3% по сравнению с тремя предыдущими месяцами и на 1,4% относительно того же квартала 2024 года.

Потребительские расходы в еврозоне в октябре-декабре повысились на 0,4% относительно третьего квартала, государственные расходы - на 0,5%, валовые капиталовложения - на 0,6%.

Экспорт снизился на 0,4%, импорт - на 0,2%.

ВВП Германии в минувшем квартале увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, Италии - также на 0,3%, Франции - на 0,2%, Испании - на 0,8%.

По итогам всего 2025 года экономика еврозоны выросла на 1,4% (+0,9% в 2024 году), Евросоюза - на 1,5% (+1,1%).

В четвертом квартале ВВП ЕС повысился на 0,2% в поквартальном выражении и на 1,4% в годовом.

Предварительные данные о динамике ВВП еврозоны за первый квартал 2026 года будут обнародованы 30 апреля.