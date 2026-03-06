Поиск

Оценка роста ВВП еврозоны в IV квартале понижена до 0,2% с 0,3%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны в четвертом квартале 2025 года увеличилась на 0,2% к третьему кварталу, по окончательным данным Eurostat.

Предварительно сообщалось о повышении ВВП на 0,3%. Эксперты не ожидали пересмотра оценки, отмечает Trading Economics.

Оценка роста ВВП еврозоны в годовом выражении понижена до 1,2% с 1,4%. Аналитики в среднем прогнозировали пересмотр динамики роста до 1,3%.

Для сравнения, в третьем квартале 2025 года экономика еврозоны выросла на 0,3% по сравнению с тремя предыдущими месяцами и на 1,4% относительно того же квартала 2024 года.

Потребительские расходы в еврозоне в октябре-декабре повысились на 0,4% относительно третьего квартала, государственные расходы - на 0,5%, валовые капиталовложения - на 0,6%.

Экспорт снизился на 0,4%, импорт - на 0,2%.

ВВП Германии в минувшем квартале увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, Италии - также на 0,3%, Франции - на 0,2%, Испании - на 0,8%.

По итогам всего 2025 года экономика еврозоны выросла на 1,4% (+0,9% в 2024 году), Евросоюза - на 1,5% (+1,1%).

В четвертом квартале ВВП ЕС повысился на 0,2% в поквартальном выражении и на 1,4% в годовом.

Предварительные данные о динамике ВВП еврозоны за первый квартал 2026 года будут обнародованы 30 апреля.

Eurostat Евросоюз Германия Франция Италия Испания еврозона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Котировки Brent превысили $89 за баррель впервые с апреля 2024 года

Туроператоры готовы фрахтовать самолеты для вывоза россиян с Ближнего Востока

Минтранс ждет завершения вывоза россиян из ОАЭ и Омана до конца недели

Цена на Brent поднялась выше $87 за баррель впервые с июля 2024 года

 Цена на Brent поднялась выше $87 за баррель впервые с июля 2024 года

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября

Туроператоры не успеют вернуть деньги за туры на Ближний Восток за 10 дней

 Туроператоры не успеют вернуть деньги за туры на Ближний Восток за 10 дней

Движение судов в Ормузском проливе остановилось почти полностью

 Движение судов в Ормузском проливе остановилось почти полностью

Нефть Brent подешевела до $84,6 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $84,6 за баррель

OFAC выпустил бессрочную лицензию на сделки с германскими "дочками" "Роснефти"

 OFAC выпустил бессрочную лицензию на сделки с германскими "дочками" "Роснефти"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 456 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8589 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 139 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });