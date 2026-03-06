Сталепроизводители РФ в феврале снизили экспорт по ж/д на 12% м/м

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в феврале 2026 года на экспорт по сети РЖД 1,9 млн тонн металла. Это следует из данных транспортной статистики. Это почти на 12% ниже январского показателя, который, как сообщалось, составлял 2,15 млн тонн.

Основной объем экспорта пришелся на стальную заготовку - 950 тыс. тонн по сравнению с январскими 1,07 млн тонн (-11%). При этом экспорт чугуна составил в прошлом месяце 170 тыс. тонн, что на 33% меньше 254 тыс. тонн, отгруженных в январе этого года. Экспорт прочих видов стального проката в феврале опустился до 683 тыс. тонн (-11%) по сравнению с 765 тыс. тонн месяцем ранее.

Общий объем перевозки (внутренние, импорт, экспорт, транзит) черных металлов по железной дороге в феврале составил 4,8 млн тонн против 5,1 млн тонн месяцем ранее (-6%). Внутри рынка по сети РЖД было транспортировано при этом 2,7 млн тонн, как и месяцем ранее.

Импорт стальной и трубной продукции железнодорожным транспортом в последний месяц зимы составил 218 тыс. тонн (в январе 246 тыс. тонн).

Экспорт железной руды и концентрата в феврале зафиксирован на уровне 1,4 млн тонн, как и месяцем ранее. Общий объем перевозок этого сырья (внутренние, импорт, экспорт, транзит) в феврале составил 8,2 млн тонн (9,3 млн тонн в январе).