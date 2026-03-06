Disney в марте в Сингапуре запустит свой крупнейший круизный лайнер

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co. в марте отправит в первый рейс свой восьмой, самый большой круизный лайнер Disney Adventure, передает CNBC.

Судно снимется с якоря в Сингапуре и будет перевозить пассажиров рейсами длиной в три-четыре ночи.

Disney Adventure сможет обслуживать до 6,7 тысячи пассажиров - примерно на две трети больше, чем Disney Wish, Disney Treasure и Disney Destiny, - и рассчитан порядка на 2,5 тысячи членов экипажа (примерно на 1 тысячу больше).

"Наш тип сервиса требует большой команды", - заявил телеканалу президент Disney Signature Experiences Джо Шотт.

К 2031 году Disney собирается пополнить флот еще пятью судами, помимо Adventure.

Компания активизируется в Юго-Восточной Азии на фоне резкого падения турпотоков в США. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), входящие потоки туристов в Штатах в прошлом году снизились на 6%, притом что глобальный туризм вырос, и ни одно из других крупных направлений не показало отрицательной динамики. В январе 2026 года американский показатель также сократился - на 4,8% год к году.

В числе факторов спада WTTC называет запреты на въезд, стоимость виз и дотошные обыски на границе. Эксперты по туризму также указали CNBC на геополитическую напряженность и опасения за безопасность.