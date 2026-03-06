Поиск

Международные резервы РФ в феврале снизились на 2,9% до $809,3 млрд

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в феврале 2026 года уменьшился на $24,264 млрд, или на 2,9% до $809,308 млрд с $833,572 млрд, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В январе-феврале 2026 года резервы выросли на $54,455 млрд, или на 7,2%, с $754,853 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в феврале уменьшилась на $18,681 млрд, или на 4,6%, до $384,025 млрд.

Доля золота в резервах на 1 марта снизилась до 47,5% с 48,3% на 1 февраля.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

