РФ в 2025 году увеличила выращивание цветов на 8% до более 470 млн штук

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Выращивание цветов в РФ в 2025 году по сравнения с 2024 годом выросло на 8%, за последние пять лет - более чем на 40%, сообщает Минсельхоз в Max.

"За последние пять лет производство отечественных цветов увеличилось более чем на 40%. По оценкам Минсельхоза России, в прошлом году в организованном секторе собрано более 470 млн срезанных цветов и бутонов, что на 8% превышает показатель 2024 года", - говорится в сообщении.

В РФ действует более 130 цветочных теплиц общей площадью свыше 330 га. Порядка половины от объема производства приходится на розы. Кроме того, культивируются тюльпаны, хризантемы, герберы и лилии.

В настоящее время ведется строительство шести новых тепличных комплексов, которые смогут производить 35,7 млн цветов и бутонов в год. До 2030 года запланировано строительство еще 16 предприятий общей площадью свыше 110 га и мощностью порядка 187,6 млн штук.

Как отмечает ведомство, развитию цветоводства способствует комплекс мер господдержки, в том числе льготное инвестиционное кредитование.

Продолжается работа по развитию отечественной селекции цветочных культур. Производители цветов вместе с учеными создают опытные площадки для испытаний технологий выращивания новых сортов и гибридов в условиях защищенного грунта. По данным Госсорткомиссии, в 2025 году в Госреестр селекционных достижений внесено 24 сорта цветочно-декоративных растений российской селекции.