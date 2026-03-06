Поиск

BP заявила, что на добычу нефти на Шах-Денизе санкции против "ЛУКОЙЛа" не влияют

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Добыча на месторождении Шах-Дениз на шельфе Каспия продолжается в полном объеме, несмотря на западные санкции в отношении НК "ЛУКОЙЛ", которая владеет почти 20% в этом проекте, заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на пресс-конференции в Баку.

"Управление долей и доходами компании (в рамках этого проекта - ИФ) осуществляется в строгом соответствии с санкциями, что позволяет продолжать деятельность без нарушений. Для Шах-Дениза это не является чем-то новым: многие годы на проекте работали компании из стран, подпадающих под санкции США, и их участие управлялось аналогичным образом", - отметил Кристофоли.

Аналогичным образом регулируется взаимодействие с иранской NiCO, которая тоже участвует в проекте "Шах-Дениз" и подпадает под санкции США.

Такой подход, по его словам, согласован с Госнефтекомпанией Азербайджана (ГНКАР, SOCAR), правительством Азербайджана, а также с Евросоюзом и США.

"Деятельность на месторождении продолжается полностью в рамках действующих международных правил", - заключил топ-менеджер.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз заключен в 1996 году. Долевое участие сторон в настоящее время выглядит следующим образом: BP plc (оператор проекта) - 29,99%, "ЛУКОЙЛ" - 19,99%, TPAO - 19%, азербайджанская Cenub Qaz Dehlizi - 16,02%, иранская NiCO - 10%, венгерская MVM Group - 5%.

"ЛУКОЙЛ" был включен в санкционный список Великобритании 15 октября 2025 года, через неделю - в санкционный список США. В настоящее время компания ведет переговоры о продаже зарубежных активов, в том числе доли в Шах-Денизе.

