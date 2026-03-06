Поиск

Рынок акций РФ в пятницу превысил 2850 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу вырос на фоне благоприятной внешней сырьевой конъюнктуры (подорожали металлы, нефть Brent превысила $91 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи на фоне ослабления официального курса рубля к доллару превысил 2850 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2854,11 пункта (+1%), индекс РТС - 1135,95 пункта (-0,2%); лидерами роста выступили акции "Совкомфлота" (+7,8%), "Роснефти" (+4,9%), "ЛУКОЙЛа" (+3,9%), "НОВАТЭКа" (+3,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 марта, составил 79,15 руб. (+0,96 рубля).

За неделю индекс МосБиржи вырос на 2%, индекс РТС просел на 0,5% на фоне роста доллара от ЦБ РФ на 1,88 рубля.

Новость дополняется

МосБиржа РТС
