Рубль в пятницу почти не изменился в паре с юанем перед длительными выходными

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль незначительно подешевел перед длительными праздничными выходными.

Негативное влияние на рубль продолжает оказывать решение Минфина РФ не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,4015 руб., что на 0,15 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань рос до 11,493 руб. впервые с 19 декабря 2025 года.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара с 7 марта на 96 копеек, до 79,15 руб./$1, и поднял курс евро на 1,05 рубля, до 91,8391 руб./EUR1.

Курс пары юань/рубль может достигнуть 12 руб./юань в первом квартале 2026 года, прогнозирует инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Алексей Михеев.

"Пара юань-рубль утром в пятницу поднималась до отметки 11,49 руб./юань, обновив максимум года, - отмечает эксперт. - Основная причина слабости рубля - прекращение с 6 марта продаж валюты со стороны ЦБ РФ в части бюджетного правила. Суммарные продажи валюты будут на 72% ниже и составят 4,6 млрд руб. в день в рублевом эквиваленте - остались только продажи в части нерегулярных операций".

Другая причина слабости рубля, по мнению Михеева, состоит в росте ставок на юаневом денежном рынке.

"Что касается позитивного для рубля роста цен на нефть, который наблюдается в последние недели, то он не окажет в краткосрочной перспективе значимого влияния на курс рубля, - полагает аналитик. - С учетом задержек в расчетах новые цены на нефть будут отражаться на валютной выручке экспортеров только через два месяца. К тому же рост цен на нефть на геополитической напряженности может оказаться краткосрочным, если напряженность на Ближнем Востоке спадет. Продолжаем придерживаться прогноза, согласно которому в первом квартале 2026 года курс CNY/RUB сможет показать отметку 12 руб./юань, а курс USD/RUB может достичь уровня в 82,8 руб./$1".

Цены на нефть

Между тем цены на нефть обновляют максимумы с апреля 2024 года из-за опасений, что конфликт на Ближнем Востоке будет иметь долгосрочные последствия для мировых рынков.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве выросла на 6,56%, до $91,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подскочили на 9,73%, до $88,88 за баррель.

С начала недели североморская марка подорожала на 24%, североамериканская - почти на 30%, рекордными темпами с весны 2020 года.

Кувейт начал сокращать добычу нефти на ряде месторождений по мере заполнения хранилищ топлива, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По словам источников, страна рассматривает снижение нефтедобычи и нефтепереработки до уровня, который покрывает только её внутренние потребности.

Ранее министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил в интервью Financial Times, что все страны Персидского залива, являющиеся экспортерами энергоресурсов, будут вынуждены остановить производство в течение нескольких дней, и цена нефти взлетит до $150 за баррель.

По данным Объединенного морского информационного центра (Joint Maritime Information Center, JMIC), движение судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, остановилось почти полностью из-за вооруженного конфликта в регионе.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в компромиссах с Ираном, так как единственный устраивающий его вариант - безоговорочная капитуляция Тегерана.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 6 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг поднялась на 6 базисных пунктов - до 15,4%. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в пятницу опустились на 1 базисный пункт, до 15,35%, 15,96% и 16,78% годовых соответственно.