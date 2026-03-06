Поиск

Рубль в пятницу почти не изменился в паре с юанем перед длительными выходными

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль незначительно подешевел перед длительными праздничными выходными.

Негативное влияние на рубль продолжает оказывать решение Минфина РФ не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,4015 руб., что на 0,15 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань рос до 11,493 руб. впервые с 19 декабря 2025 года.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара с 7 марта на 96 копеек, до 79,15 руб./$1, и поднял курс евро на 1,05 рубля, до 91,8391 руб./EUR1.

Курс пары юань/рубль может достигнуть 12 руб./юань в первом квартале 2026 года, прогнозирует инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Алексей Михеев.

"Пара юань-рубль утром в пятницу поднималась до отметки 11,49 руб./юань, обновив максимум года, - отмечает эксперт. - Основная причина слабости рубля - прекращение с 6 марта продаж валюты со стороны ЦБ РФ в части бюджетного правила. Суммарные продажи валюты будут на 72% ниже и составят 4,6 млрд руб. в день в рублевом эквиваленте - остались только продажи в части нерегулярных операций".

Другая причина слабости рубля, по мнению Михеева, состоит в росте ставок на юаневом денежном рынке.

"Что касается позитивного для рубля роста цен на нефть, который наблюдается в последние недели, то он не окажет в краткосрочной перспективе значимого влияния на курс рубля, - полагает аналитик. - С учетом задержек в расчетах новые цены на нефть будут отражаться на валютной выручке экспортеров только через два месяца. К тому же рост цен на нефть на геополитической напряженности может оказаться краткосрочным, если напряженность на Ближнем Востоке спадет. Продолжаем придерживаться прогноза, согласно которому в первом квартале 2026 года курс CNY/RUB сможет показать отметку 12 руб./юань, а курс USD/RUB может достичь уровня в 82,8 руб./$1".

Цены на нефть

Между тем цены на нефть обновляют максимумы с апреля 2024 года из-за опасений, что конфликт на Ближнем Востоке будет иметь долгосрочные последствия для мировых рынков.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве выросла на 6,56%, до $91,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подскочили на 9,73%, до $88,88 за баррель.

С начала недели североморская марка подорожала на 24%, североамериканская - почти на 30%, рекордными темпами с весны 2020 года.

Кувейт начал сокращать добычу нефти на ряде месторождений по мере заполнения хранилищ топлива, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По словам источников, страна рассматривает снижение нефтедобычи и нефтепереработки до уровня, который покрывает только её внутренние потребности.

Ранее министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил в интервью Financial Times, что все страны Персидского залива, являющиеся экспортерами энергоресурсов, будут вынуждены остановить производство в течение нескольких дней, и цена нефти взлетит до $150 за баррель.

По данным Объединенного морского информационного центра (Joint Maritime Information Center, JMIC), движение судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, остановилось почти полностью из-за вооруженного конфликта в регионе.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в компромиссах с Ираном, так как единственный устраивающий его вариант - безоговорочная капитуляция Тегерана.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 6 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг поднялась на 6 базисных пунктов - до 15,4%. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в пятницу опустились на 1 базисный пункт, до 15,35%, 15,96% и 16,78% годовых соответственно.

Brent WTI Московская биржа Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена Brent превысила $91 за баррель

Компании РФ перенаправят часть поставляемого в Европу СПГ на другие рынки

Цена Brent превысила $90 за баррель впервые с апреля 2024 года

Спрос россиян на турпоездки упал почти на всех направлениях

ММК приостановит добычу на угольной шахте "Чертинская-Коксовая"

 ММК приостановит добычу на угольной шахте "Чертинская-Коксовая"

Котировки Brent превысили $89 за баррель впервые с апреля 2024 года

В США розничная цена бензина достигла $3,32 за галлон, максимума с 2024 г.

 В США розничная цена бензина достигла $3,32 за галлон, максимума с 2024 г.

Туроператоры готовы фрахтовать самолеты для вывоза россиян с Ближнего Востока

Минтранс ждет завершения вывоза россиян из ОАЭ и Омана до конца недели

Цена на Brent поднялась выше $87 за баррель впервые с июля 2024 года

 Цена на Brent поднялась выше $87 за баррель впервые с июля 2024 года
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 466 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8591 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 139 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });