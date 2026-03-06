Поиск

Нефтекомпании доложили кабмину о мерах по сохранению баланса на рынке топлива РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание, посвящённое ситуации на внутреннем и мировом рынках нефти и газа, с участием руководителей отраслевых компаний, представителей Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минфина, Минпромторга, МИД, сообщила пресс-служба правительства.

В ходе встречи вице-премьер отметил, что мировой нефтегазовый рынок в настоящее время испытывает высокую турбулентность и неопределённость из-за ситуации на Ближнем Востоке, что приводит к росту цен на энергоносители в некоторых регионах мира, а также возникновению новых логистических вызовов для отрасли в целом.

"Был представлен анализ текущей ситуации в нефтегазовой отрасли страны. Профильные компании доложили о реализации мер, направленных на сохранение баланса на рынке топлива и поддержание бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов", - говорится в сообщении.

