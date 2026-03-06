В АБР сочли, что длительность войны в Иране больше всего повлияет на масштаб последствий для Азии

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Масштаб последствий ближневосточного конфликта для экономики Азии будет прежде всего зависеть от его длительности, полагает главный экономист Азиатского банка развития (АБР) Альберт Парк.

"Чем дольше он продлится, тем хуже будут последствия", - сказал он в интервью The Wall Street Journal.

При этом перспективы конфликта еще не настольно ясны, чтобы серьезно повлиять на апрельские экономические прогнозы АБР для Азии, заявил Парк.

"Мы работаем над анализом различных сценариев и того, что это будет значить для региона", - отметил экономист, указав на вариативность предположений о том, насколько могут вырасти цены на энергоносители и сколько могут продлиться перебои поставок через Ормузский пролив.

Через эту артерию проходит около 20% мировых поставок нефти и газа, причем 80% объема предназначается Азии, что делает ее гораздо уязвимее для колебаний цен на энергоносители.

Крупные азиатские экономики импортируют много энергоресурсов, говорит Парк, а для Китая, Индии, Японии и Южной Кореи их главным источником выступает Ближний Восток. Во многих случаях чистый импорт нефти и газа обеспечивает внушительную часть ВВП.

Способность ограничить масштаб последствий у стран различается. Японии, Южной Корее и КНР нефтяных резервов должно хватить на несколько месяцев, тогда как, например, у Индии такого запаса времени нет, отметил экономист.

"Это еще одна причина, по которой длительность конфликта будет важной при оценке ущерба", - сказал он.

По его мнению, первостепенный вопрос для властей будет состоять в том, нужно ли защищать потребителей от роста цен на энергоносители.

АБР давно выступает против прямого субсидирования цен, отдавая предпочтение более адресным подходам, которые более справедливы и позволяют сохранить бюджетное пространство.

"Субсидирование всей стоимости энергоносителей зачастую больше помогает богатым потребителям, чем бедным, - заявляет Парк. - Государствам нужно в своем собственном контексте подумать о том, насколько уязвимы люди, кому нужна адресная поддержка и сколько у них бюджетного пространства".

Для обрабатывающей промышленности Азии конфликт повышает риск увеличения стоимости импорта и снижения прибылей.

"Если вы что-то производите и нефть для этого важный энергоресурс, расходы могут увеличиться", - отмечает собеседник газеты. При этом под давлением окажутся уровень рентабельности и ценовая конкурентоспособность.

Многие производители могут вначале взять бремя расходов на себя, а не перекладывать его на потребителей, особенно если не ждут затяжного конфликта, говорит Парк. Но чем дольше цены будут оставаться высокими, тем сложнее будет нести это бремя.

Еще одним каналом экономического ущерба для Азии может быть финансовая конъюнктура.

"Происходит бегство из долларовых активов, бегство к безопасности", - заявил главный экономист АБР. Это повышает стоимость заимствований, что отражается волновым эффектом на всей экономике.

Центральным банкам нужно пристально следить за ужесточением финансовых условий и стараться поддерживать стабильность рынков, сказал Парк.

Считается, что центробанкам не стоит немедленно реагировать на шоковые явления в поставках энергоносителей и продуктов питания, если только они не влияют на базовую инфляцию, говорит собеседник WSJ. "Тогда, я думаю, центробанкам и нужно вступить в игру и попытаться повлиять на ожидания", - поясняет он.

По его мнению, регуляторы будут осторожны в вопросах изменения ставок до тех пор, пока последствия конфликта не станут яснее.

Несмотря на риски, Азия выглядит более приспособленной к отражению шоков, чем прежде. У многих стран улучшилось состояние бюджета, что расширяет их возможности в противостоянии турбулентности.

Если конфликт на Ближнем Востоке скоро закончится, последствия для экономического роста Азии наверняка будут весьма ограниченными. "Думаю, будет серьезный отскок или даже восстановление", - заявил Парк.