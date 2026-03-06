Поиск

Росстат сообщил о снижении инвестиций в основной капитал в РФ в 2025 г. на 2,3%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в РФ в IV квартале 2025 года упали на 5,3% по сравнению с IV кварталом 2024 года, сообщил в пятницу Росстат в докладе об инвестициях за 2025 год.

Росстат при этом уточнил поквартальную динамику инвестиций в прошлом году - в III квартале 2025 года снижение составило 4,3% в годовом сравнении (вместо снижения на 3,1% по предыдущей оценке), во II квартале снижение на 1,0% (вместо роста на 1,5%), в I квартале рост на 6,5% (вместо роста на 8,7%).

В целом за 2025 год инвестиции в основной капитал, по оценке Росстата, снизились на 2,3% после роста на 8,4% в 2024 году, роста на 9,8% в 2023 году, роста на 6,7% в 2022 году, роста на 8,6% в 2021 году, снижения на 0,1% в 2020 году.

Снижение инвестиций в 2025 году оказался неожиданным для аналитиков и Минэкономразвития - консенсус-прогноз, подготовленный "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал повышение на 0,7%. Минэкономразвития в сентябре прогнозировало рост инвестиций в основной капитал в 2025 году на уровне 1,7%, но в этом году глава ведомства Максим Решетников уже заявлял, что динамика инвестиций по итогам 2025 года может оказаться близкой к нулю или отрицательной.

Выступая в середине февраля в Госдуме на комитете по экономической политике, Решетников заявил, что "естественной платой за снижение инфляции (на фоне жесткой ДКП - ИФ) является замедление не только в целом экономики, но, в первую очередь, инвестиций".

"Надо понимать, что какие бы решения сейчас не принимались (по ДКП - ИФ), они будут действовать на экономику с лагом, оценка лага - 6-9 месяцев, иногда больше. Поэтому мы ожидаем в первом полугодии дальнейшего замедления экономики. Восстановление темпов роста будет происходить в лучшем случае в конце 2026 года, но, скорее всего, в 2027 году", - сказал в феврале министр.

Минэкономразвития в сентябре прошлого года прогнозировало снижение инвестиций в основной капитал в РФ в 2026 году на уровне 0,5%. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" в начале февраля, ожидали нулевую динамику инвестиций в 2026 году.

Минэкономразвития представит уточненный трехлетний макропрогноз в апреле.

