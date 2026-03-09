Уолл-стрит в пятницу закрылась падением индексов на 1-1,6%

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу, внимание инвесторов было сосредоточено на статданных и ближневосточном конфликте.

Фактически полное прекращение движения судов в Ормузском проливе на фоне обмена ударами между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой привело к скачку цен на нефть, поскольку через эту артерию проходит около 20% ее мировых поставок. Добыча на Ближнем Востоке также сокращается.

Повышенные цены на нефть, в свою очередь, омрачают перспективы американской экономики.

Количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в феврале снизилось на 92 тыс., сообщило в пятницу министерство труда. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 59 тыс.

Данные по росту числа рабочих мест в январе были пересмотрены до 126 тыс. со 130 тыс. В декабре, по пересмотренным данным, показатель сократился на 17 тыс., тогда как ранее сообщалось о росте на 48 тыс.

Безработица в стране в прошлом месяце повысилась до 4,4% с январских 4,3%. Эксперты ожидали сохранения безработицы на январском уровне.

Розничные продажи в Штатах в январе уменьшились на 0,2% относительно предыдущего месяца. Аналитики прогнозировали спад на 0,3%.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер не ожидает, что война с Ираном будет оказывать устойчивое влияние на инфляцию в США.

Хотя потребители, вероятно, испытают удивление и шок от подорожания бензина, руководство американского ЦБ проигнорирует любые разовые скачки цен на топливо, сказал он в интервью Bloomberg TV в пятницу.

По его словам, Федрезерв обращает внимание на базовую инфляцию, в расчет которой не входят волатильные цены на энергоносители и продукты питания. "Она является лучшим индикатором инфляции в будущем", - отметил он.

Акции нефтяной Exxon Mobil подорожали на 0,3% по итогам торгов, Chevron Corp. - менее чем на 0,1%, Occidental Petroleum и Marathon Petroleum - на 1,8%, ConocoPhillips - на 0,2%. Капитализация Devon Energy снизилась на 0,1%.

Поставщик оборонной продукции Lockheed Martin увеличил рыночную стоимость на 2,6%, RTX Corp. - на 2,9%, Boeing Co. - на 4,1%, Northrop Grumman - на 2,2%, General Dynamics - на 0,8%.

Цена бумаг Day One Biopharmaceuticals взлетела на 65,9% после новостей о ее покупке французской фармкомпанией Servier за $2,5 млрд.

Costco Wholesale, оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2026 финансового года на 14%, выручку - на 9%. Ее акции прибавили 1,6%.

Ведущие банки снизили рыночную стоимость: JPMorgan Chase & Co. - на 1,4%, Goldman Sachs Group - на 1,7%, Bank of America Corp. - на 1,8%, Citigroup Inc. - на 2,2%, Bank of New York Mellon - на 1,3%, Wells Fargo - на 2,1%.

Инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, впервые ограничила вывод средств из одного их своих фондов небанковского кредитования. Котировки ее бумаг упали на 7,2%.

Крупные технологические компании также подешевели. Капитализация Microsoft Corp. сократилась на 0,4%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2,4%, Apple Inc. - на 1,1%, Nvidia Corp. - на 3%, Amazon.com Inc. - на 2,6%, Advanced Micro Devices - на 3,5%, Tesla - на 2,2%, Oracle Corp. - на 1,2%, CoreWeave - на 2,5%, Super Micro - на 2,9%, Micron - на 6,7% вслед за южнокорейскими разработчиками чипов памяти.

Котировки акций Ford Motor снизились на 1,5% после новостей об отзыве ею 1,74 млн автомобилей в США из-за проблем с камерами заднего вида.

Производитель спортивных товаров Nike Inc. уменьшил рыночную стоимость на 1,7%. Компания сообщила, что зафиксирует разовые расходы в размере $300 млн в связи с реорганизацией бизнеса и сокращением рабочих мест.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу снизился на 0,95% - до 47501,55 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 1,33% - до 6740,02 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 1,59% и завершил сессию на отметке 22387,68 пункта.