Рубль утром умеренно укрепляется в паре с юанем

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно опускается на Московской бирже при открытии торгов в понедельник; рубль укрепляется, отыгрывая резкий рост мировых цен на нефть, вызванный продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после начала боевых действий США и Израиля против Ирана в конце февраля.

По итогам первой минуты торгов курс юаня снизился по отношению к уровню предыдущего закрытия на 10,95 копейки (на 0,96%) и составил 11,292 руб. Китайская валюта при этом оказалась на 14,48 коп. ниже уровня действующего официального курса. Активность торгов на внутреннем валютном рынке 9 марта в целом пониженная из-за официального выходного дня в России.

Сдерживающее влияние на курс рубля продолжает оказывать решение Минфина РФ не проводить в марте 2026 года операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены отсечения.

Военные действия на Ближнем Востоке дестабилизировали нефтяной рынок: значительная часть поставок нефти из региона оказалась заблокированной из-за фактического закрытия Ормузского пролива, и крупные производители вынуждены сокращать добычу по мере заполнения хранилищ.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по Москве составила $107,8 за баррель, что на 16,3% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 8,5%, до $92,69 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 14,2%, до $103,8 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 12,2%, до $90,9 за баррель. Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $119,5 за баррель (+28,9% к закрытию пятницы), WTI - до $119,48 за баррель (+31,4%).

За минувшую неделю Brent подорожала на 27%, WTI - почти на 36%. Недельный скачок цен на фоне войны США и Израиля против Ирана стал максимальным с весны 2020 года.

В субботу национальная нефтяная компания Абу-Даби Abu Dhabi National Oil (ADNOC) заявила, что "регулирует объемы добычи на морских месторождениях" с учетом размера хранилищ. Госкомпания Кувейта Kuwait Petroleum Corp. в этот же день сообщила, что сокращает объемы добычи и переработки нефти из-за "иранских угроз безопасному прохождению судов через Ормузский пролив". Kuwait Petroleum объявила форс-мажор по поставкам энергоресурсов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.

Признаков скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке пока нет, и Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, вероятно, будет оставаться закрытым. "Резкая реакция нефтяного рынка обусловлена тем, что инвесторы не видят очевидного выхода из обостряющегося конфликта на Ближнем Востоке - это противостояние с очень высокими ставками, в котором ни одна из сторон, похоже, не готова уступить первой", - отмечает аналитик IG Markets Тони Сикамор.

Доллар США уверенно дорожает к основным мировым валютам на рынке Forex на фоне продолжающейся эскалации ближневосточного конфликта. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,27%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,43%.

DXY поднялся до максимума более чем за три месяца на фоне взлета цен на нефть. Эксперты корректируют прогнозы изменения процентных ставок ведущими мировыми центробанками, опасаясь усиления инфляции. Трейдеры уверены, что Федеральная резервная система не будет менять базовую ставку на мартовском заседании, и закладывают следующее снижение ставки в сентябре вместо июля, отмечает Trading Economics.