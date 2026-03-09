Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,6%

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник раллирует вслед за нефтью (фьючерс на Brent взлетел выше $107 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 1,6%, причем первый преодолел рубеж 2900 пунктов, обновив максимум с сентября 2025 года.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2900,93 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1154,59 пункта (+1,6%); лидируют в росте акции "Роснефти" (+7,4%), "Татнефти" (+5,3%), "Сургутнефтегаза" (+5% и +3,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+4,6%), "НОВАТЭКа" (+4,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 марта, составляет 79,15 руб. (+0,96 рубля).

Также подорожали акции "Газпрома" (+3,2%), "ФосАгро" (+1,6%), "Русала" (+1,1%), ВТБ (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), "ММК" (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-1,9%), "Полюса" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,4%), "ВК" (-1,2%), "Интер РАО" (-0,8%), "Хэдхантера" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "МТС" (-0,2%).

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, энергетическое ралли в пятницу подняло индекс МосБиржи к годовому пику, а в понедельник индикатор обновил максимум с сентября 2025 года.

Цены на нефть продолжают получать поддержку от перебоев с поставками с Ближнего Востока, которые увели котировки к новым многолетним пикам. Мировые лидеры и энергетические организации упоминают возможные меры стабилизации цен, которыми могло бы стать использование стратегических запасов нефти, но на данный момент воздерживаются от конкретных действий, что толкает котировки выше. Далее вероятна коррекция в рамках фиксации прибыли игроками, считает аналитик.

В США индексы акций в минувшую пятницу снизились на 1-1,6%. Фактически полное прекращение движения судов в Ормузском проливе на фоне обмена ударами между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой привело к скачку цен на нефть, поскольку через эту артерию проходит около 20% ее мировых поставок. Добыча на Ближнем Востоке также сокращается.

Повышенные цены на нефть, в свою очередь, омрачают перспективы американской экономики.

В Азии в понедельник также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 5,2%, австралийский индекс ASX Australia - на 2,9%, южнокорейский Kospi - на 6%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 1,7-1,8%) на фоне общего ухода инвесторов от рисков в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в феврале выросли на 1,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - максимально с января 2023 года, сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР. Темпы инфляции существенно ускорились по сравнению с 0,2% в январе, что обусловлено главным образом влиянием длительных праздников по случаю Нового года по лунному календарю, которые в этом месяце пришлись на февраль. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал повышение цен на 0,8%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены раллируют из-за военных действий на Ближнем Востоке, что усиливает ожидания роста инфляционного давления в мире, особенно в азиатских странах - импортерах энергоносителей.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:02 мск в понедельник составила $107,76 за баррель (+16,3% и +8,5% в пятницу), апрельская цена фьючерса на WTI - $103,44 за баррель (+13,9% и +12,2% в пятницу).

На фоне военных действий на Ближнем Востоке значительная часть поставок нефти из региона оказалась заблокированной из-за фактического закрытия Ормузского пролива, и крупные производители вынуждены сокращать добычу по мере заполнения хранилищ.

За минувшую неделю Brent подорожала на 27%, WTI - почти на 36%. Недельный скачок цен на фоне войны США и Израиля против Ирана стал максимальным с весны 2020 года.

В субботу национальная нефтяная компания Абу-Даби Abu Dhabi National Oil (ADNOC) заявила, что "регулирует объемы добычи на морских месторождениях" с учетом размера хранилищ.

Госкомпания Кувейта Kuwait Petroleum Corp. в этот же день сообщила, что сокращает объемы добычи и переработки нефти из-за "иранских угроз безопасному прохождению судов через Ормузский пролив". Kuwait Petroleum объявила форс-мажор по поставкам энергоресурсов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco остановила работу нефтеперерабатывающего комплекса Ras Tanura после удара беспилотников 2 марта и перенаправляет часть поставок нефти в порт Янбу на Красном море. Государственная компания Катара QatarEnergy объявила форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа и ассоциированных продуктов 4 марта.

Признаков скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке пока нет, и Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, вероятно, будет оставаться закрытым.