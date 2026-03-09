Фьючерсы на фондовые индексы США падают, драгметаллы дешевеют

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Фьючерсы на американские фондовые индексы теряют более 1,5% в понедельник на фоне эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке.

Значение мартовского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 по данным на 11:10 мск снизилось на 1,51%, до 6642,25 пункта. Котировка мартовского контракта E-mini на индекс Dow Jones опустилась к этому времени на 1,63%, до 46742 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на март подешевел на 1,6%, до 24275,5 пункта.

Война США и Израиля против Ирана привела к скачку цен на нефть до максимумов с 2022 года, в понедельник стоимость как Brent, так и WTI поднималась выше $119 за баррель. Это способствует росту опасений усиления инфляции и спада глобальной экономической активности, а также снижает ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ведущими мировыми ЦБ.

Цены на нефть откатились вниз в ходе торгов на сообщении о том, что министры финансов государств G7 обсудят возможность коллективного высвобождения нефти из стратегических резервов при координации Международного энергетического агентства. Brent торгуется около отметки в $107 за баррель, WTI - выше $102 за баррель.

Доллар США уверенно укрепляется относительно основных мировых валют, долларовый индекс ICE прибавляет 0,36%, доходность 10-летних US Treasuries выросла на 5 базисных пунктов, до 4,19%.

Золото и другие драгметаллы дешевеют. Цена золота на спотовом рынке в понедельник опустилась на 1,4%, до $5097,7 за унцию. В ходе сессии падение цены превышало 2%. Апрельские фьючерсы на драгметалл на Comex подешевели на 1%, до $5106.

"Подъем цен на золото в последние 12 месяцев был обусловлен главным образом ожиданиями снижения базовой процентной ставки в США, - отмечает аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - Однако с учетом инфляционных рисков при цене нефти выше $100 за баррель, уменьшение ставки уже не гарантировано, и соответственно, цены на золото корректируются".

Спотовая цена серебра опустилась в ходе торгов на 1,3%, до $84,42 за унцию, платины - на 1,3%, до $2108,05 за унцию, палладия - на 2,4%, до $1586,75 за унцию.