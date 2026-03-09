Спотовые цены на газ в Европе превысили $830 за тыс. куб. м. впервые с начала 2023 г.

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Спотовые цены на газ в Европе резко растут в понедельник вслед за ценами на нефть.

Самый активный контракт на европейском хабе TTF к 13:17 по Москве дорожает на 17% и торгуется на уровне 62 евро за МВт.ч. Ранее подъем достигал 30%, а стоимость контракта поднималась до 69,5 евро за МВт.ч (порядка $830 за тысячу кубометров), обновив максимум с января 2023 года.

"Рынок постепенно осознает, что перебои поставок всех энергоносителей будут продолжительными, - отметила стратег Rabobank Флоренс Шмит. - Мы полагаем, что они продлятся около трех месяцев".

Конфликт на Ближнем Востоке длится вторую неделю, и пока нет сигналов относительно его скорого завершения. Иран перекрыл судоходство по Ормузскому проливу, и ближневосточные страны, включая Кувейт, Ирак и ОАЭ, вынуждены сокращать добычу, поскольку их хранилища топлива могут вскоре оказаться переполненными.

Также поддержку ценам на газ оказывает тот факт, что европейские газохранилища почти опустели после холодной зимы. Как следствие, Европе придется увеличить закупки СПГ этим летом, чтобы восполнить запасы. Европейские страны будут вынуждены конкурировать за дефицитные поставки СПГ со странами Азии.