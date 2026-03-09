Алюминий поднимался выше $3500 за тонну впервые с весны 2022 года

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Цены на алюминий демонстрируют повышенную волатильность в понедельник: ранее в ходе сессии котировки обновили максимум с апреля 2022 года, однако затем перешли к снижению.

Стоимость фьючерсов на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) к 17:07 по Москве снизилась на 1,1%, до $3387 за тонну. В ходе сессии котировки поднимались на 2,8%, до $3544 впервые с апреля 2022 года.

За прошлую неделю алюминий подорожал почти на 10%, зафиксировав рекордный рост за три года, на опасениях перебоев поставок с Ближнего Востока, на который приходится около 9% мирового производства этого металла. Два алюминиевых завода, в Катаре и Бахрейне, были вынуждены приостановить поставки из-за вооруженного конфликта в регионе.

"Продолжительная война навредит поставкам алюминия", - отметила аналитик Shuohe Asset Management Co. Гао Инь. По ее словам, потребители наращивают запасы алюминия на этот случай.