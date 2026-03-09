В Японии сообщили о переговорах стран G7 по высвобождению нефти из стратегических резервов

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Министр финансов Японии Сацуки Катаяма в понедельник заявила, что страны G7 провели переговоры в онлайн-формате на тему коллективного высвобождения нефти из стратегических резервов.

"Государства G7 согласились предпринять шаги с целью поддержать поставки энергоносителей", - приводит ее слова агентство Kyodo.

Она добавила, что Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало провести высвобождение резервов скоординированным образом.

Между тем, в понедельник глава МИД Японии Тосимицу Мотэги провел телефонные переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. Мотэги призвал Тегеран соблюдать сдержанность в связи с региональной ситуацией, не атаковать гражданские объекты в странах Персидского залива и не угрожать безопасности судоходства в Ормузском проливе.

При этом Kyodo напоминает, что основную часть потребляемой нефти Япония получает с Ближнего Востока.

Ранее Financial Times сообщало о планах министров финансов государств G7 обсудить возможность коллективного высвобождения нефти из стратегических резервов, координируемого МЭА.

Тридцать две страны, являющиеся членами МЭА, держат стратегические запасы нефти в рамках коллективной системы реагирования на чрезвычайные ситуации, созданной для преодоления кризисов на нефтяном рынке. Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти.

По словам одного из источников, ряд американских чиновников считает уместным высвобождение 300-400 млн баррелей, то есть 25-30% резервов.