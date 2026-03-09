Нефть замедлила рост, цена Brent снова ниже $100 за баррель

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься вечером в понедельник, однако отступили от внутридневных максимумов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:52 мск выросла на $6,13 (6,61%), до $98,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже взлетели в цене к этому времени на $5,35 (5,89%), до $96,25 за баррель.

Ранее в ходе сессии обе марки обновляли максимумы с весны 2022 года: цена Brent поднималась до $119,5 за баррель, WTI - до $119,48 за баррель. За минувшую неделю Brent подорожала на 27%, WTI - почти на 36%, максимальными темпами с весны 2020 года.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и пока нет сигналов о его скором завершении. При этом Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых потоков нефти, остается фактически закрытым, и ведущим нефтедобывающим странам региона приходится снижать добычу по мере заполнения хранилищ.

В понедельник Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что к сокращению добычи приступила Саудовская Аравия. Королевство является крупнейшим экспортером нефти в мире.

"Сейчас главным опасением все еще остается нарушение судоходства в Ормузском проливе, - отметил главный инвестиционный директор Karobaar Capital LP Харис Хуршид. - Сокращение производства важно, но реальные страхи рынка связаны с тем, что нефть не может перемещаться по миру".