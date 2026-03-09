Поиск

Нефть замедлила рост, цена Brent снова ниже $100 за баррель

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься вечером в понедельник, однако отступили от внутридневных максимумов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:52 мск выросла на $6,13 (6,61%), до $98,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже взлетели в цене к этому времени на $5,35 (5,89%), до $96,25 за баррель.

Ранее в ходе сессии обе марки обновляли максимумы с весны 2022 года: цена Brent поднималась до $119,5 за баррель, WTI - до $119,48 за баррель. За минувшую неделю Brent подорожала на 27%, WTI - почти на 36%, максимальными темпами с весны 2020 года.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и пока нет сигналов о его скором завершении. При этом Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых потоков нефти, остается фактически закрытым, и ведущим нефтедобывающим странам региона приходится снижать добычу по мере заполнения хранилищ.

В понедельник Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что к сокращению добычи приступила Саудовская Аравия. Королевство является крупнейшим экспортером нефти в мире.

"Сейчас главным опасением все еще остается нарушение судоходства в Ормузском проливе, - отметил главный инвестиционный директор Karobaar Capital LP Харис Хуршид. - Сокращение производства важно, но реальные страхи рынка связаны с тем, что нефть не может перемещаться по миру".

Новости

В ЕК не нашли причин беспокоиться об энергоснабжении

Путин назвал условия для работы России с европейскими покупателями углеводородов

Страны G7 заявили о готовности к совместному высвобождению нефти из стратегических резервов

СМИ сообщили, что Иран продолжает отправлять крупные партии нефти через Ормузский пролив

Bloomberg узнал, что Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти

Премьер Венгрии созывает экстренное совещание кабмина из-за ситуации в энергетике

Венгрия призвала ЕС отменить эмбарго на импорт газа и нефти из РФ

Европейские рынки акций падают, Stoxx Europe 600 на минимуме с ноября 2025 года

Бахрейнская Bapco объявила форс-мажор по операциям после атаки на ее НПЗ

FT узнала о планах G7 обсудить совместное высвобождение нефти из стратегических резервов

