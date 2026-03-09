Рынки акций Европы снижаются в начале недели

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы опускаются вечером в понедельник на фоне оттока средств инвесторов из рисковых активов в связи с эскалацией ближневосточного конфликта.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 18:59 по Москве понизился на 0,68%, до 594,74 пункта.

Британский FTSE 100 теряет 0,39%, германский DAX - 0,71%, французский CAC 40 - 0,93%, итальянский FTSE MIB - 0,37%, испанский IBEX 35 - 0,66%.

Война США и Израиля против Ирана привела к скачку цен на нефть до максимумов с 2022 года - в ходе торгов в понедельник стоимость как Brent, так и WTI поднималась выше $119 за баррель. Это способствует росту опасений усиления инфляции и спада глобальной экономической активности, а также снижает ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ведущими мировыми ЦБ.

Трейдеры ждут двух повышений ключевых процентных ставок Европейским центральным банком по 25 базисных пунктов (б.п.) в 2026 году, тогда как еще в пятницу ожидалось, что ставки будут увеличены лишь один раз, пишет Bloomberg. В настоящее время рынок закладывает первый подъем ставки ЕЦБ уже в июне.

Вероятность повышения базовой ставки Банком Англии до конца текущего года оценивается трейдерами в 70%. На прошлой неделе рынок ожидал, что британский регулятор продолжит снижать ставку в этом году.

Затяжной военный конфликт на Ближнем Востоке ударит по рынкам и экономикам, а также может создать неожиданные вызовы, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она отметила, что новые потрясения могут возникнуть даже после завершения конфликта. "В этой новой глобальной среде нужно думать о немыслимом и готовиться к этому", - заявила Георгиева.

Лидерами снижения в Stoxx Europe 600 в понедельник являются акции сталелитейных компаний, в том числе voestalpine AG (-8%), ArcelorMittal (-4,3%), Thyssenkrupp (-3,8%).

Также дешевеют бумаги горнодобывающих компаний Anglo American (-4,4%), Antofagasta (-2,9%).

В число лидеров спада в Лондоне, помимо горнодобывающих компаний, входят акции застройщика Persimmon и ритейлера JD Sports Fashion, дешевеющие более чем на 4%.

В Германии заметно дешевеют бумаги Qiagen NV (-4,6%) и Continental AG (-4,3%), во Франции - акции Dassault (-3,8%) и Unibail-Rodamco-Westfield (-3,3%).

Котировки бумаг нефтяных компаний повышаются, в том числе BP plc - на 1,6%, Shell - на 2,2%, Eni - на 2,2%.