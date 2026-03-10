Китай в январе-феврале увеличил экспорт и импорт сильнее прогнозов

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Экспорт Китая в январе-феврале увеличился на 21,8% в годовом выражении и достиг $656,58 млрд, сообщило Главное таможенное управление страны.

Импорт вырос на 19,8% - до $442,96 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 7,1%, второго - на 6,3%, по данным Trading Economics.

ГТУ традиционно публикует экономические показатели за январь и февраль вместе, чтобы избежать искажения данных с учетом праздников по случаю Нового года по лунному календарю, которые могут попадать как на январь, так и на февраль.