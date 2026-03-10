Поиск

Казахстан поставил Китаю по трубопроводу "Атасу - Алашанькоу" 200 млн т нефти с 2006 года

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Объем транспортировки нефти в Китай по нефтепроводу "Атасу - Алашанькоу" с момента его запуска в 2006 году достиг 200 млн тонн, сообщил "КазТрансОйл".

"ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" (совместное предприятие АО "КазТрансОйл" и China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd.) достигло значимого рубежа: объем транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу "Атасу-Алашанькоу" с момента его ввода в эксплуатацию превысил 200 миллионов тонн нефти, а по нефтепроводу "Кенкияк-Кумколь" - 100 миллионов тонн", - говорится в сообщении.

Нефтепровод Атасу - Алашанькоу был введен в эксплуатацию в 2006 году в рамках первого этапа реализации трубопроводного проекта Казахстан - Китай.

"Кроме того, необходимо отметить и роль магистрального нефтепровода "Кенкияк-Атырау", объем прокачки по которому достиг 100 млн тонн в 2025 году", - отмечается в пресс-релизе.

"Достижение нового рубежа производственных показателей - это подтверждение устойчивости и эффективности трубопроводных систем", - подчеркнули в КТО.

Нефтепровод "Кенкияк - Кумколь" был введен в эксплуатацию в 2009 году. Посредством данного нефтепровода западно-казахстанская нефть получила выход на отечественные нефтеперерабатывающие заводы Шымкента и Павлодара, а также в Китай.

Магистральный нефтепровод "Кенкияк - Атырау" был запущен в эксплуатацию в 2003 году, проходит через Актюбинскую и Атыраускую области и осуществляет перекачку нефти в режимах "аверс" и "реверс". Он обеспечивает транспортировку нефти в направлении нефтепроводов "Узень-Атырау-Самара" и КТК, а также поставки западно-казахстанской нефти на отечественные нефтеперерабатывающие заводы Шымкента и Павлодара и в экспортных направлениях.

АО "КазТрансОйл" - казахстанский оператор магистральных нефтепроводов, владеет диверсифицированной сетью этих нефтепроводов протяженностью 5,4 тысячи км.

