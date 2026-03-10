Поиск

ВВП Южной Кореи в IV квартале снизился на 0,2%, лучше прогнозов

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Экономика Южной Кореи в четвертом квартале 2025 года сократилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по окончательным данным Банка Кореи.

Предварительно сообщалось о снижении на 0,3%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали изменения оценки.

Потребительские расходы в октябре-декабре повысились на 0,3%, при этом расходы на товары уменьшились, тогда как на услуги - выросли. Государственные расходы увеличились на 1,3%.

Инвестиции в средства производства упали на 1,7%, расходы в строительной сфере - на 3,5%.

Экспорт снизился на 1,7%, в том числе за счет падения поставок транспортных средств и промышленного оборудования. Импорт уменьшился на 1,5% на фоне снижения закупок газа и транспорта.

ВВП Южной Кореи в четвертом квартале повысился на 1,6% относительно аналогичного периода предыдущего года (предварительно сообщалось 1,5%). Эксперты ожидали подъем на 1,7%.

В третьем квартале объем экономики страны вырос на 1,3% к предыдущим трем месяцам и на 1,8% в годовом выражении.

