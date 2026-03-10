Тенгиз все еще не вышел на полную мощность добычи нефти

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Нефтедобыча на месторождении Тенгиз в Казахстане все еще не вышла на полную мощность после остановки в январе из-за проблем в энергоснабжении, сообщили "Интерфаксу-Казахстан" в пресс-службе "Тенгизшевройл" (ТШО).

"ТШО поэтапно увеличивает объем добычи по мере того, как позволяют условия", - ответили в компании на вопрос, вышла ли в данное время добыча на полную мощность.

Компания не раскрыла данные об объеме суточной добычи в настоящее время.

В конце февраля министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщал журналистам, что на Тенгизе "практически вышла добыча на полную мощность".

Добыча нефти на месторождении Тенгиз начала возобновляться 31 января. До этого, 18 января, на месторождении произошло возгорание трансформаторов. Пожар был оперативно ликвидирован, никто не пострадал.

19 января "Тенгизшевройл" временно приостановил добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

26 января оператор возобновил добычу на Королевском месторождении. 28 января, по данным Аккенженова, добыча на Королевском вышла на полную мощность.

Запасы нефти на Тенгизе - 3,1 млрд тонн. Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron corp. (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).