Поиск

Нефтедобыча на Тенгизе в Казахстане практически вышла на полную мощность

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Добыча нефти на месторождении Тенгиз практически полностью восстановилась, заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Практически вышла на Тенгизе добыча на полную мощность, там идут некоторые настройки, по-моему, минус 10 тыс. от проектной мощности было вчера", - сказал Аккенженов журналистам в пятницу.

Как сообщалось, добыча на Тенгизе начала возобновляться 31 января. 18 января на месторождении Тенгиз произошло возгорание трансформаторов. Пожар был оперативно ликвидирован, никто не пострадал. СМИ сообщали, что на тот момент производственная деятельность оператора месторождения продолжалась в штатном режиме.

Позже, 19 января "Тенгизшевройл" заявил, что временно приостановил добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

26 января оператор возобновил добычу на Королевском месторождении. 28 января, по данным Аккенженова, добыча на Королевском вышла на полную мощность.

Министр отмечал также, что из-за приостановки Тенгиза и Королевского Казахстан недополучил 900 тыс. тонн.

Запасы нефти на Тенгизе - 3,1 млрд тонн. Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron corp. (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).

Казахстан Тенгиз нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 27 февраля

США перебросили в Британию две эскадрильи истребителей для отправки на Ближний Восток

 США перебросили в Британию две эскадрильи истребителей для отправки на Ближний Восток

Не менее шести человек погибли при взрыве газа в кафе в казахстанском Щучинске

Глава CENTCOM представил Трампу варианты военных действий против Ирана

Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

 Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

МВФ одобрил выделение Украине $8,1 млрд в рамках механизма расширенного финансирования

 МВФ одобрил выделение Украине $8,1 млрд в рамках механизма расширенного финансирования

Глава МИД Ирана заявил об успехах на переговорах с США

 Глава МИД Ирана заявил об успехах на переговорах с США

СМИ пишут, что Тегеран намерен продолжить обогащение урана

Глава МИД Омана заявил о завершении переговоров США и Ирана и достигнутых успехах

 Глава МИД Омана заявил о завершении переговоров США и Ирана и достигнутых успехах

Началось тестирование прокачки нефти из Хорватии в Венгрию по трубопроводу "Адрия"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8520 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });