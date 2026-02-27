Нефтедобыча на Тенгизе в Казахстане практически вышла на полную мощность

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Добыча нефти на месторождении Тенгиз практически полностью восстановилась, заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Практически вышла на Тенгизе добыча на полную мощность, там идут некоторые настройки, по-моему, минус 10 тыс. от проектной мощности было вчера", - сказал Аккенженов журналистам в пятницу.

Как сообщалось, добыча на Тенгизе начала возобновляться 31 января. 18 января на месторождении Тенгиз произошло возгорание трансформаторов. Пожар был оперативно ликвидирован, никто не пострадал. СМИ сообщали, что на тот момент производственная деятельность оператора месторождения продолжалась в штатном режиме.

Позже, 19 января "Тенгизшевройл" заявил, что временно приостановил добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

26 января оператор возобновил добычу на Королевском месторождении. 28 января, по данным Аккенженова, добыча на Королевском вышла на полную мощность.

Министр отмечал также, что из-за приостановки Тенгиза и Королевского Казахстан недополучил 900 тыс. тонн.

Запасы нефти на Тенгизе - 3,1 млрд тонн. Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron corp. (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).