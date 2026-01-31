В Казахстане сообщили о возобновлении добычи нефти на месторождении Тенгиз

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Добыча нефти на месторождении Тенгиз возобновлена после ее приостановки из-за возгорания трансформаторов, сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

"Министерство энергетики Республики Казахстан сообщает о начале возобновления производственных операций на месторождении Тенгиз. По информации оперативного штаба, сегодня в 03:35 часов была успешно открыта первая скважина (ГЗУ-52). Технологические установки (объект PBF) запущены и функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении, распространенном в субботу.

На данный момент в работу введены уже пять скважин. Технические службы оператора месторождения - ТОО "Тенгизшевройл" - ведут подготовку к запуску следующей групповой замерной установки (ГЗУ-53).

"Наращивание объемов добычи будет происходить поэтапно, по мере стабилизации параметров системы и обеспечения полной безопасности процессов", - отмечают в Минэнерго.

В ведомстве напомнили, что 26 января был успешно запущен завод второго поколения (ЗВП), работа которого обеспечивается за счет сырья с уже функционирующего Королевского месторождения.

В министерстве отмечают, что совместно с нацкомпанией "КазМунайГаз" оказывают всестороннее содействие оператору проекта для сокращения сроков выхода на плановые мощности. Для координации восстановительных работ непосредственно на производственных объектах находится вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев.

"Ситуация находится на постоянном контроле, приоритетом остается соблюдение строгих норм промышленной безопасности", - резюмируется в сообщении Минэнерго.

Как сообщалось, 18 января на месторождении Тенгиз произошло возгорание трансформаторов. Пожар был оперативно ликвидирован, никто не пострадал. СМИ сообщали, что на тот момент производственная деятельность оператора месторождения продолжалась в штатном режиме.

19 января "Тенгизшевройл" заявил, что временно приостановил добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

Минэнерго Казахстана создало специальную комиссию, в состав которой вошли представители территориального департамента комитета государственного энергетического надзора и контроля, управления энергетики администрации Атырауской области, системного оператора АО "KEGOC" и представители ТОО "Тенгизшевройл".

В понедельник, 26 января, стало известно, что оператор возобновил добычу на Королевском месторождении и "в ближайшее время" планирует восстановить ее на Тенгизе. В среду, 28 января, глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что на Королевском добыча вышла на полную мощность и до конца недели планируется восстановить работу на Тенгизе. По его оценкам, из-за приостановки Казахстан недополучил 900 тыс. тонн.

Позже в "Тенгизшевройле" подтвердили безопасный запуск системы распределения электроэнергии и начальный этап возобновления добычи нефти. В ТШО заверили, что работают над поэтапным увеличением объемов добычи по мере того, как будут позволять условия.

30 января стало известно, что завод Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (KPI) временно остановил производство из-за прекращения поставок пропана с Тенгиза.