Китай займется обеспечением собственной энергобезопасности на фоне войны с Ираном

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Китайские власти примут меры для обеспечения энергетической безопасности страны в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь. Об этом сообщает EFE.

По его словам, энергетическая безопасность "играет важнейшую роль для мировой экономики", поэтому Пекин примет "необходимые меры". Подробной информации о том, на какие шаги могут пойти власти страны, он не привел.

Говоря об Ормузском проливе и близлежащих водах, Го Цзякунь подчеркнул, что это "важные маршруты международной торговли как товарами, так и энергоресурсами". Поэтому, по его словам, поддержание безопасности в этой области "отвечает общим интересам международного сообщества".