Поиск

Глава МИД Индии обещал не ослаблять мер по обеспечению энергетической безопасности страны

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что в ситуации с конфликтом на Ближнем Востоке правительство продолжит реализацию мер по сохранению стабильных поставок энергоресурсов в страну.

"Правительство остается приверженным выполнению задачи по обеспечению энергобезопасности страны, с учетом затрат, рисков, доступности ресурсов", - приводит Hindustan Times его слова, сказанные в верхней палате парламента Индии.

"Главный приоритет - интерес жителей Индии. Наши национальные интересы всегда будут стоять на первом месте", - пообещал министр.

По словам источников издания, в данный момент Индия располагает существенными запасами нефти и топлива, не считая стратегического нефтяного резерва правительства.

Hindustan Times напоминает, что Индия импортирует примерно 5 млн баррелей нефти в день; эта страна - один из крупнейших мировых импортеров нефти. При этом 2,5 млн баррелей обычно перевозили через Ормузский пролив, где теперь из-за боевых действий на Ближнем Востоке нарушен нормальный режим судоходства.

Однако, по словам официальных лиц, Индия за последние годы диверсифицировала поставки нефти, чтобы не зависеть от одного источника. Теперь страна получает ее из более чем 40 стран; более 60% прибывает из РФ, Северной Америки, Латинской Америки, Западной Африки.

Хроника 28 февраля – 09 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Индия Субраманьям Джайшанкар Ближний Восток Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Взрыв произошел возле синагоги в бельгийском городе Льеж

"Росатом" готов эвакуировать в ближайшее время часть сотрудников и их семьи с АЭС "Бушер"

Новая группа пятен обнаружена на видимой стороне Солнца

 Новая группа пятен обнаружена на видимой стороне Солнца

Бахрейнская Bapco объявила форс-мажор по операциям после атаки на ее НПЗ

Военные США нанесли удар по очередному судну, подозреваемому в перевозке наркотиков

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 марта

Трамп заявил, что решение о прекращении операции против Ирана будет принят совместно с Израилем

 Трамп заявил, что решение о прекращении операции против Ирана будет принят совместно с Израилем

Госдепартамент США приказал дипломатам срочно покинуть Саудовскую Аравию

Моджтаба Хаменеи избран верховным лидером Ирана

Главы МИД России и ОАЭ выступили за деэскалацию конфликта вокруг Ирана

 Главы МИД России и ОАЭ выступили за деэскалацию конфликта вокруг Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 537 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8599 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });