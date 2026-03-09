Глава МИД Индии обещал не ослаблять мер по обеспечению энергетической безопасности страны

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что в ситуации с конфликтом на Ближнем Востоке правительство продолжит реализацию мер по сохранению стабильных поставок энергоресурсов в страну.

"Правительство остается приверженным выполнению задачи по обеспечению энергобезопасности страны, с учетом затрат, рисков, доступности ресурсов", - приводит Hindustan Times его слова, сказанные в верхней палате парламента Индии.

"Главный приоритет - интерес жителей Индии. Наши национальные интересы всегда будут стоять на первом месте", - пообещал министр.

По словам источников издания, в данный момент Индия располагает существенными запасами нефти и топлива, не считая стратегического нефтяного резерва правительства.

Hindustan Times напоминает, что Индия импортирует примерно 5 млн баррелей нефти в день; эта страна - один из крупнейших мировых импортеров нефти. При этом 2,5 млн баррелей обычно перевозили через Ормузский пролив, где теперь из-за боевых действий на Ближнем Востоке нарушен нормальный режим судоходства.

Однако, по словам официальных лиц, Индия за последние годы диверсифицировала поставки нефти, чтобы не зависеть от одного источника. Теперь страна получает ее из более чем 40 стран; более 60% прибывает из РФ, Северной Америки, Латинской Америки, Западной Африки.