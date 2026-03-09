Главы Евросовета и ЕК обсудили с лидерами стран Ближнего Востока энергобезопасность

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Главы Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен провели в понедельник видеоконференцию с лидерами стран Ближнего Востока по поводу военных действий в регионе и, в частности, обменялись с ними мнениями об их последствиях для энергобезопасности.

В опубликованном по итогу видеоконференции совместном заявлении Кошты и фон дер Ляйен отмечается, что они "самым решительным образом осудили неизбирательные нападения Ирана и выразили полную солидарность с народами региона".

Руководители институтов ЕС также поблагодарили лидеров стран Ближнего Востока за помощь и поддержку в репатриации десятков тысяч европейских граждан, оказавшихся в затруднительном положении, когда началась война.

"Европейский союз является давним и надежным партнером региона в эти сложные моменты и готов внести свой вклад всеми возможными способами в деэскалацию ситуации и в содействие возвращению за стол переговоров. Хотя основанный на международных правилах порядок находится под давлением, мы твердо убеждены, что диалог и дипломатия - единственный жизнеспособный путь вперед", - сказано в заявлении.

В нем отмечается, что Европейский союз "последовательно придерживается своей позиции в отношении деятельности Ирана и неоднократно призывал его руководство прекратить ядерную программу и ограничить программу баллистических ракет". ЕС также "осудил неприемлемые репрессии и насилие, совершаемые иранским режимом против собственных граждан".

Кошта и фон дер Ляйен "подтвердили свою приверженность региональной стабильности и призвали к защите гражданского населения и полному уважению международного права, международного гуманитарного права и обязательства соблюдать принципы Устава ООН".

Лидеры стран региона поделились анализом ситуации в своих странах и в регионе в целом.

Участники конференции "также обсудили влияние нападений на энергетическую инфраструктуру и закрытия Ормузского пролива на глобальную энергетическую безопасность и рассмотрели пути укрепления сотрудничества с партнерами на Ближнем Востоке для смягчения этих рисков", отмечается в заявлении.

В видеоконференции участвовали лидеры Иордании, Египта, Бахрейна, Ливана, Сирии, Турции, Армении, Ирака, Катара, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Омана.