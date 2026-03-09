Поиск

Главы Евросовета и ЕК обсудили с лидерами стран Ближнего Востока энергобезопасность

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Главы Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен провели в понедельник видеоконференцию с лидерами стран Ближнего Востока по поводу военных действий в регионе и, в частности, обменялись с ними мнениями об их последствиях для энергобезопасности.

В опубликованном по итогу видеоконференции совместном заявлении Кошты и фон дер Ляйен отмечается, что они "самым решительным образом осудили неизбирательные нападения Ирана и выразили полную солидарность с народами региона".

Руководители институтов ЕС также поблагодарили лидеров стран Ближнего Востока за помощь и поддержку в репатриации десятков тысяч европейских граждан, оказавшихся в затруднительном положении, когда началась война.

"Европейский союз является давним и надежным партнером региона в эти сложные моменты и готов внести свой вклад всеми возможными способами в деэскалацию ситуации и в содействие возвращению за стол переговоров. Хотя основанный на международных правилах порядок находится под давлением, мы твердо убеждены, что диалог и дипломатия - единственный жизнеспособный путь вперед", - сказано в заявлении.

В нем отмечается, что Европейский союз "последовательно придерживается своей позиции в отношении деятельности Ирана и неоднократно призывал его руководство прекратить ядерную программу и ограничить программу баллистических ракет". ЕС также "осудил неприемлемые репрессии и насилие, совершаемые иранским режимом против собственных граждан".

Кошта и фон дер Ляйен "подтвердили свою приверженность региональной стабильности и призвали к защите гражданского населения и полному уважению международного права, международного гуманитарного права и обязательства соблюдать принципы Устава ООН".

Лидеры стран региона поделились анализом ситуации в своих странах и в регионе в целом.

Участники конференции "также обсудили влияние нападений на энергетическую инфраструктуру и закрытия Ормузского пролива на глобальную энергетическую безопасность и рассмотрели пути укрепления сотрудничества с партнерами на Ближнем Востоке для смягчения этих рисков", отмечается в заявлении.

В видеоконференции участвовали лидеры Иордании, Египта, Бахрейна, Ливана, Сирии, Турции, Армении, Ирака, Катара, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Омана.

Европейский союз ЕС ЕК Евросовет Иран Катар Кувейт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Здание дома Русской культуры уничтожено в Ливане ударом израильской ракеты

Страны G7 заявили о готовности к совместному высвобождению нефти из стратегических резервов

Трамп заявил, что еще не решил, стоит ли отправлять войска в Иран

 Трамп заявил, что еще не решил, стоит ли отправлять войска в Иран

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Хезболла" заявила о верности новому верховному лидеру Ирана Моджтабу Хаменеи

ВВС США и Израиля вывели из строя более половины авиабаз Ирана

 ВВС США и Израиля вывели из строя более половины авиабаз Ирана

Военные ОАЭ сообщили о перехвате более 25 ракет и дронов

СМИ сообщили, что Иран продолжает отправлять крупные партии нефти через Ормузский пролив

 СМИ сообщили, что Иран продолжает отправлять крупные партии нефти через Ормузский пролив

Премьер Венгрии созывает экстренное совещание кабмина из-за ситуации в энергетике

Венгрия призвала ЕС отменить эмбарго на импорт газа и нефти из РФ

 Венгрия призвала ЕС отменить эмбарго на импорт газа и нефти из РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 545 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8602 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });