Поиск

Aramco выйдет на максимум пропускной способности западного маршрута доставки "через пару дней"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Saudi Aramco увеличивает пропускную способность нефтепровода "Восток-Запад", соединяющий нефтеперерабатывающий центр Абкайк недалеко от Персидского залива с портом Янбу (Красное море) с 5 млн до 7 млн б/с, сообщил глава компании Амин Нассер на конференции с аналитиками.

"Мы должны достичь максимальной пропускной способности через пару дней. Все зависит от передислокации танкеров с востока на запад. Кризис возник внезапно, и танкерам нужно передислоцироваться на западное побережье для погрузки, именно этим мы сейчас занимаемся", - сказал он.

Из 7 млн б/с порядка 2 млн б/с будут будут поставляться на нефтеперерабатывающие заводы в западных регионах, которые также экспортируют часть продукции на мировой рынок.

Нассер не раскрывает объемы доступных компании нефтехранилищ "по коммерческим причинам", но отмечает, что речь идет о "множестве вариантов хранения" не только в королевстве, но и за пределами страны - в Японии, Корее, Нидерландах и других странах: "Мы сейчас активно используем это, наращивая объемы для балансировки экспорта и удовлетворения потребностей наших клиентов как на Востоке, так и на Западе".

Нассер отмечает, что нынешний кризис является самым серьезным в истории нефтегазовой отрасли региона, и его последствия для мирового рынка нефти "будут катастрофическими".

"Речь идет почти о 20% мирового предложения, 17-18 млн баррелей (в сутки - ИФ) поступает через Ормузский пролив. Если взглянуть на это приблизительно, то даже с учетом нашей возможности экспортировать нефть через западный регион, речь идет о перебоях или сбоях на рынке, которые могут затронуть около 350 миллионов баррелей", - пояснил он.

В обычных условиях Саудовская Аравия перевозит больше нефти и конденсата через Ормузский пролив (соединяет Персидский и Оманский заливы), чем любая другая страна - около 40% от общего объема потоков нефти по маршруту. После начала ударов США и Израиля по Ирану Корпус стражей Исламской революции объявил о перекрытии Ормузского пролива.

Страны Ближнего Востока сокращают добычу нефти на фоне почти полного прекращения судоходства в Ормузском проливе и заполнения хранилищ. По данным источников Bloomberg, Саудовская Аравия снизила объемы добычи на 2-2,5 млн баррелей в сутки (б/с), ОАЭ - на 500-800 тысяч б/с, Кувейт - примерно на 500 тысяч б/с, Ирак - примерно на 2,9 млн б/с.

Амин Нассер Иран ОАЭ Саудовская Аравия Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

АТОР ждет возвращения из стран Персидского залива к концу дня 90% организованных туристов

Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

 Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

В Персидском заливе примерно 77% танкеров продолжают стоять на якоре

Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

 Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

Казахстан готовит зеркальное повышение утильсбора на авто из России

 Казахстан готовит зеркальное повышение утильсбора на авто из России

Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

 Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

Натюрморт Фалька продали на аукционе за 12 млн рублей

Brent подешевела более чем на 6%, до $92,89 за баррель

В Литву вернулись более 60% застрявших в Белоруссии грузовиков

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 575 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8610 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });