Aramco выйдет на максимум пропускной способности западного маршрута доставки "через пару дней"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Saudi Aramco увеличивает пропускную способность нефтепровода "Восток-Запад", соединяющий нефтеперерабатывающий центр Абкайк недалеко от Персидского залива с портом Янбу (Красное море) с 5 млн до 7 млн б/с, сообщил глава компании Амин Нассер на конференции с аналитиками.

"Мы должны достичь максимальной пропускной способности через пару дней. Все зависит от передислокации танкеров с востока на запад. Кризис возник внезапно, и танкерам нужно передислоцироваться на западное побережье для погрузки, именно этим мы сейчас занимаемся", - сказал он.

Из 7 млн б/с порядка 2 млн б/с будут будут поставляться на нефтеперерабатывающие заводы в западных регионах, которые также экспортируют часть продукции на мировой рынок.

Нассер не раскрывает объемы доступных компании нефтехранилищ "по коммерческим причинам", но отмечает, что речь идет о "множестве вариантов хранения" не только в королевстве, но и за пределами страны - в Японии, Корее, Нидерландах и других странах: "Мы сейчас активно используем это, наращивая объемы для балансировки экспорта и удовлетворения потребностей наших клиентов как на Востоке, так и на Западе".

Нассер отмечает, что нынешний кризис является самым серьезным в истории нефтегазовой отрасли региона, и его последствия для мирового рынка нефти "будут катастрофическими".

"Речь идет почти о 20% мирового предложения, 17-18 млн баррелей (в сутки - ИФ) поступает через Ормузский пролив. Если взглянуть на это приблизительно, то даже с учетом нашей возможности экспортировать нефть через западный регион, речь идет о перебоях или сбоях на рынке, которые могут затронуть около 350 миллионов баррелей", - пояснил он.

В обычных условиях Саудовская Аравия перевозит больше нефти и конденсата через Ормузский пролив (соединяет Персидский и Оманский заливы), чем любая другая страна - около 40% от общего объема потоков нефти по маршруту. После начала ударов США и Израиля по Ирану Корпус стражей Исламской революции объявил о перекрытии Ормузского пролива.

Страны Ближнего Востока сокращают добычу нефти на фоне почти полного прекращения судоходства в Ормузском проливе и заполнения хранилищ. По данным источников Bloomberg, Саудовская Аравия снизила объемы добычи на 2-2,5 млн баррелей в сутки (б/с), ОАЭ - на 500-800 тысяч б/с, Кувейт - примерно на 500 тысяч б/с, Ирак - примерно на 2,9 млн б/с.