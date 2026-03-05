Саудовская Аравия перенаправляет нефть в порт Янбу на Красном море

Экспорт из него вырос в три раза

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия перенаправляет миллионы баррелей нефти в порт Янбу на Красном море, чтобы продолжить поставки сырья на мировой рынок в условиях блокировки ключевого экспортного маршрута через Ормузский пролив.

Согласно данным Bloomberg, уже пять супертанкеров (VLCC) были загружены в Янбу и вышли из порта за первые четыре дня марта. Эти суда совокупно могут перевозить около 10 млн баррелей нефти.

Экспорт из Янбу в текущем месяце вырос в три раза по сравнению со средним уровнем февраля (786 тыс. б/с) до 2,5 млн б/с, отмечает агентство.

Обычно Саудовская Аравия экспортирует основную часть своей нефти через порт Рас-Танура в Персидском заливе, и хотя загрузка танкеров там не прекращалась, нормальный режим поставок был нарушен из-за военных действий в регионе.

В результате конфликта США и Израиля с Ираном Ормузский пролив оказался закрытым для коммерческого судоходства, что существенно ограничивает поставки нефти, нефтепродуктов и газа из региона и ставит под угрозу дальнейшую добычу.

Саудовская Аравия располагает крупными мощностями для хранения нефти, благодаря чему, сможет держаться в условиях блокады Ормузского пролива дольше, чем другие ближневосточные производители, и возможность перенаправлять поставки в западный порт Янбу увеличивает ее преимущество, отмечают аналитики JPMorgan.

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco сообщила накануне, что переправляет экспортные объемы из своих основных добывающих регионов на востоке страны по трубопроводу к портам на Красном море. Теоретически пропускная способность нефтепровода позволяет поставлять по нему основную часть саудовского нефтяного экспорта, составляющего порядка 7 млн баррелей в сутки.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 16:00 по Москве в четверг составляет $83,49 за баррель, что на $2,09 (2,57%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. С начала этой недели повышение цены составляет более 13%.