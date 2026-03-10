Поиск

Индийские НПЗ с начала послабления санкций США закупили 30 млн баррелей нефти у России

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Индийские нефтеперерабатывающие заводы закупили около 30 млн баррелей российской нефти с тех пор, как США "дали добро" на закупки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделок.

Индия с 2025 года постепенно сокращала закупки российской нефти в ответ на давление со стороны США, восполняя дефицит за счет поставок из Саудовской Аравии и Ирака, но затем столкнулась с прекращением поставок из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, отмечает агентство. Ормузский пролив, соединяющий крупнейших производителей нефти региона с остальным миром, фактически закрыт с начала ударов США и Израиля по Ирану.

Глава Минфина США Скотт Бессент 6 марта заявил, что ведомство разрешило Индии временно, на протяжении 30 дней, закупать российскую нефть, уже находящуюся на танкерах в море. Для смягчения дефицита не исключается вывод из-под санкций и "другой российской нефти".

С этого момента, отмечают источники Bloomberg, нефтеперерабатывающие компании Индии, включая Indian Oil Corp. и Reliance Industries Ltd., скупили все нераспроданные партии российской нефти на спотовом рынке. Нефть была отгружена, но не продана, и большая ее часть уже находилась в водах Азии.

По словам источников агентства, разные сорта российской нефти, включая Urals, ESPO и Varandey, предлагались с премией от $2 до $8 за баррель по сравнению с эталоном Brent. До войны на Ближнем Востоке российская нефть торговалась со скидкой по отношению к этому же сорту.

По данным трейдеров, государственная компания Indian Oil закупила около 10 млн баррелей российской нефти, Reliance - как минимум столько же.

Разрешение США распространялось на сделки, связанные с российской нефтью и нефтепродуктами, загруженными на суда до 5 марта, при условии, что они поставляются в Индию и приобретаются индийской компанией.

Сама российская нефть не находится под санкциями, но Вашингтон внес в санкционный список двух крупнейших производителей страны - "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ". Кроме того, Индия, по уверению американских чиновников, пообещала прекратить закупки российской нефти в обмен на согласие США снизить пошлины на индийские товары.

По данным аналитической компании Kpler, объем закупок Индией российской нефти достиг пика в середине 2024 года, превысив 2 млн б/с, но в феврале снизился до в среднем 1,06 млн б/с.

