Макрон заявил, что страны G7 склоняются к идее использования нефтяных стратегических резервов

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Страны "Группы семи" постепенно начинают поддерживать идею об использовании нефти из своих стратегических резервов на фоне ситуации на Ближнем Востоке, заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Страны G7 действительно обладают стратегическими резервами. Они предназначены именно для такой цели - урегулирования ситуации в период напряженности", - приводят французские СМИ слова Макрона.

Он отметил, что страны все больше "приближаются" к идее их применения.

Ранее министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила, что страны G7 провели переговоры в онлайн-формате на тему коллективного высвобождения нефти из стратегических резервов.

Financial Times сообщало о планах министров финансов государств G7 обсудить возможность коллективного высвобождения нефти из стратегических резервов, координируемого Международным энергетическим агентством (МЭА). Тридцать две страны, являющиеся членами МЭА, держат стратегические запасы нефти в рамках коллективной системы реагирования на чрезвычайные ситуации, созданной для преодоления кризисов на нефтяном рынке. Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти. По словам одного из источников, ряд американских чиновников считает уместным высвобождение 300-400 млн баррелей, то есть 25-30% резервов.

