"Аэрофлот" надеется компенсировать закрытие ОАЭ дополнительными рейсами в ЮВА

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" рассчитывает частично компенсировать приостановку полетов в ОАЭ дополнительными рейсами, выставленными в направлении стран Юго-Восточной Азии, сообщил в ходе трансляции SmartLab директор по связям с инвесторами компании Андрей Напольнов.

"Ситуация (с закрытием неба ОАЭ - ИФ) влияет на спрос на другие направления. Именно поэтому мы увеличили предложение: 25 парных рейсов на март поставили - это порядка 20 тысяч кресел - только на Юго-Восточную Азию. То есть мы частично сможем компенсировать недостаток трафика по данному направлению", - сказал Напольнов.

Доля трафика "Аэрофлота" в ОАЭ в 2025 году составила 1,5%, что "не мало, но и не много", отметил он. Если брать все страны Ближнего Востока, куда летает "Аэрофлот", а также Турцию, их доля была на уровне 10%.

Отвечая на вопрос, может ли ситуация на Ближнем Востоке сказаться на стоимости авиакеросина в России, Напольнов сообщил, что российский индекс цен пока стабильный. "На март и на апрель мы пока не видим давления на российском рынке. Но теоретически, если динамика будет повышательная и долго будет сохраняться, то через различные экономические механизмы это может оказать влияние, - отметил он. - Но, опять же, есть демпфер, и он в случае повышательной динамики на керосин в России должен нам помочь".

Ранее "Аэрофлот" сообщал, что в марте введет дополнительные рейсы в Таиланд, на Мальдивы и Шри-Ланку. Полеты запланированы "для удовлетворения возросшего туристического спроса и расширения возможности добраться к местам отдыха и обратно пассажирам, чьи транзитные рейсы зарубежных авиакомпаний были отменены из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке".

