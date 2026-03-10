"Аэрофлот" 11 марта выполнит два последних вывозных рейса из ОАЭ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" 11 марта завершит программу вывозных рейсов из ОАЭ, дальнейшие полеты в страну будут возобновлены после нормализации обстановки, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Аэрофлот" 11 марта выполнит два завершающих рейса из ОАЭ для перевозки пассажиров авиакомпании по ранее приобретенным билетам: SU525 и SU521 по маршруту Дубай - Москва, вылет в 13:10 и 15:40. Время вылета указано местное. Пассажиры информируются по контактам, указанным в бронировании", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на рейсы 11 марта открыта продажа билетов для пассажиров без ранее оформленной перевозки.

"Аэрофлот" обращает внимание, что 11 марта авиакомпания приостанавливает выполнение рейсов в/из ОАЭ. Полеты будут возобновлены после нормализации обстановки в регионе", - подчеркивается в сообщении.

С 3 марта авиакомпания суммарно отправила из Дубая и Абу-Даби 24 рейса, на которых вывезено 8,7 тыс. пассажиров.