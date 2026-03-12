Поиск

Рубль утром умеренно дорожает к юаню на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль умеренно укрепляется на фоне позитивной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4855 руб. (+3,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,96 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Аналитики немного снизили прогнозы по средней ключевой ставке на всем трехлетнем горизонте: на 2026 год – с 14,1% до 14,0%, на 2027 год – с 10,4% до 10,3%, на 2028 год – до 8,9% с 9,0%, следует из опроса ЦБ РФ.

Ожидания экспертов по инфляции на трехлетнем горизонте не изменились: 5,3% в 2026 году, 4,1% в 2027 году и 4,0% в 2028 году. Прогноз по росту ВВП РФ на 2026 год понижен до 1,0% с 1,1%, на 2027 год – до 1,6% с 1,7%, на 2028 год – остался на уровне 1,8%.

Опрос проводился 6-10 марта 2026 года. В нем приняли участие 27 экономистов из различных организаций.

Оценка аналитиками уровня нейтральной ставки не изменилась и составляет 8%.

Аналитики понизили прогнозы по среднегодовому курсу доллара на три года: в 2026 году – до 84 рублей с 85 рублей ранее, в 2027 году – до 92,3 рубля с 94,5 рубля, в 2028 году – до 97,8 рубля с 98,9 рубля.

Ожидания по средней цене нефти для налогообложения в 2026 году повышены до $55 за баррель с $50 за баррель, на 2027 год – понижены до $55 за баррель с $56 за баррель, на 2028 год – до $59 за баррель с $60 за баррель.

Нефть

Цены на нефть активно поднимаются утром в четверг из-за очередного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве поднимается на 5,59%, до $97,12 за баррель. Ранее в ходе сессии Brent вновь превышала $100 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 5,16%, до $91,75 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 4,8%, WTI – на 4,6%. В среду цены на нефть выросли несмотря на то, что страны-участницы МЭА договорились о поставке на мировой рынок 400 млн баррелей из своих стратегических резервов.

Сроки высвобождения запасов будут зависеть от обстоятельств в каждой отдельной стране. Общие стратегические запасы нефти стран-участниц МЭА превышают 1,2 млрд баррелей, еще 600 млн баррелей составляют промышленные резервы, находящиеся в госсобственности.

Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,824 млн баррелей – до максимальных с мая 2025 года 443,1 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

