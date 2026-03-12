Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,5% в начале основных торгов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг умеренно растет на фоне очередного скачка вверх мировых цен на нефть из-за продолжающейся эскалации ситуации на Ближнем Востоке (котировки фьючерса на Brent превысили $97 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,5%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2869,54 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1143,28 пункта (+0,5%); лидируют акции "НОВАТЭКа" (+2,3%), "Роснефти" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 марта, составляет 79,068 руб. (+32,84 копейки).

Подорожали также акции "ВК" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), бумаги "Татнефти" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Русала" (+0,4%), "Хэдхантера" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "ММК" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "ФосАгро" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%).

Представители США и России встретились в среду в американском штате Флорида, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Сегодня во Флориде российская делегация во главе со специальным посланником Кириллом Дмитриевым встретилась с делегацией США, включая специального посланника Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума", - написал Уиткофф в соцсети X. Он добавил, что делегации обсудили различные темы и договорились поддерживать связь.

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев поблагодарил в соцсети X американскую сторону за продуктивную встречу.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, рынку акций РФ продолжают оказывать поддержку высокие цены на нефть, что подогревает интерес к акциям энергетического сектора. Тем не менее продолжающаяся неопределенность вокруг будущего переговорного процесса по Украине способствует осторожности инвесторов и выборочной фиксации прибыли.

Страны-члены Международного энергетического агентства согласовали экстренное высвобождение 400 млн баррелей нефти из аварийных резервов для стабилизации рынка на фоне беспрецедентного кризиса поставок через Ормузский пролив, вызванного войной на Ближнем Востоке. Это уже шестая в истории МЭА подобная координация и крупнейшая по объему, отмечает аналитик.

На геополитическом треке сохраняется неопределенность относительно следующего раунда переговоров по Украине между США, Россией и Украиной. Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф сообщил о переносе встречи на следующую неделю, а в Кремле подтверждают, что в числе вариантов обсуждается площадка в Стамбуле, но конкретных дат пока нет. Параллельно администрация президента США обсуждает возможность частичного смягчения санкций против российских нефтяных поставок, в первую очередь - в адрес Индии, что также может повлиять на настроения инвесторов и динамику нефтяного рынка.

На дневном графике индекс МосБиржи накануне удержался выше поддержки на уровне 2850 пунктов и в четверг отскочил вверх. В случае пробоя уровня 2850 пунктов наиболее вероятным сценарием представляется консолидация индекса в диапазоне 2800-2850 пунктов до появления новых внешних драйверов, полагает Магомедов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", по данным Минфина, доходы бюджета РФ в феврале составили 2,4 трлн руб., тогда как расходы достигли 4,1 трлн руб. Нефтегазовые поступления остаются слабым звеном: их рост пока минимальный, а уровень по-прежнему примерно вдвое ниже прошлогодних значений. Расходная часть бюджета движется с ускорением к динамике 2025 года, а текущий темп исполнения бюджета указывает на высокую вероятность того, что по итогам 2026 года общий объем расходов окажется выше первоначального плана.

Акции "НОВАТЭКа" отыгрывают не только дорогие нефть и газ, но и новости о том, что Shell и Total объявили форс-мажор по контрактам на СПГ из Катара. Обе компании закупают газ у катарской QatarEnergy, которая ранее сама объявила о форс-мажоре. Катар решил не возобновлять производство СПГ до полного прекращения боевых действий на Ближнем Востоке. Доля страны в мировых продажах составляет порядка 20%, участники рынка посчитали это позитивной перспективой для акций "НОВАТЭКа", если такие крупные объемы уйдут с рынка надолго.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич ожидает, что индекс Мосбиржи попытается сделать шаг к верхней границе диапазона 2800-2900 пунктов.

На лидирующие позиции вновь вышли акции "НОВАТЭКа", так как именно газовые компании находятся в более выигрышном положении на фоне геополитической напряженности вокруг Ирана, что связано не только с перебоями поставок СПГ с Ближнего востока, но также с низкими запасами газа в Европе.

"В четверг ожидаем попыток роста рынка акций, что позволит индексу МосБиржи сделать шаг к верхней границе диапазона 2800-2900 пунктов. Локомотивом рынка вновь могут выступить "весовые" бумаги нефтяных компаний, которые поддержит динамика рынка энергоносителей - нефть марки Brent вновь вплотную подошла к отметке $100 за баррель. Также ожидается сохранения спроса в бумагах "Русала" и "ФосАгро", - считает Зварич.

Мировые рынки акций

В США накануне снизились индексы акций Dow Jones (-0,6%) и S&P 500 (-0,1%), но подрос Nasdaq (+0,1%). Трейдеры обеспокоены неопределенностью в отношении дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке и его влияния на мировую экономику.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,4% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция осталась на январском уровне и совпала со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Это минимальные темпы повышения цен с мая прошлого года.

В Азии утром в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,7-0,9%).

Инфляционные ожидания австралийцев в марте повысились до максимальных с июля 2023 года 5,2% с 5% месяцем ранее, сообщил Институт Мельбурна. На следующей неделе состоится очередное заседание Резервного банка Австралии (RBA), который в феврале поднял процентные ставки на 25 базисных пунктов, до 3,85%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут из-за очередного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке, цена Brent на азиатской сессии локально превышала $101 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $97,3 за баррель (+5,8% и +4,8% в среду), апрельская цена фьючерса на WTI - $91,96 за баррель (+5,4% и +4,6% накануне).

Иранский подводный беспилотник ночью атаковал два нефтяных танкера в Персидском заливе, сообщила иранская государственная телекомпания IRIB. Ранее источник в иракской службе безопасности в Басре сообщил CNN, что судно, начиненное взрывчаткой, врезалось сразу в два танкера.

Работа нефтяных портов Ирака была приостановлена после пожара, сообщил глава Управления портами Ирака Фархан аль-Фартуси. По его словам, один человек погиб, еще 38 были спасены.

Тем временем Оман предписал судам покинуть экспортный терминал Мина-аль-Фахал в целях предосторожности, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По данным Kpler, с терминала ежедневно экспортировалось около 1 млн баррелей нефти.

Ранее представитель вооруженных сил Ирана заявил, что миру нужно готовиться к нефти по $200 за баррель, поскольку цены на топливо зависят от безопасности в регионе, а Израиль и США своими действиями нарушили эту безопасность.

"Единственное, что может привести к долгосрочному снижению цен - это возобновление поставок нефти через Ормузский пролив, - написали аналитики ING. - Если этого не случится, нас ждут новые максимумы".

Накануне цены на нефть выросли, несмотря на то, что страны-участницы МЭА договорились о поставке на мировой рынок рекордных 400 млн баррелей из своих стратегических резервов. Сроки высвобождения запасов будут зависеть от обстоятельств в каждой отдельной стране. Общие стратегические запасы нефти стран-участниц МЭА превышают 1,2 млрд баррелей, еще 600 млн баррелей составляют промышленные резервы, находящиеся в госсобственности.

Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,824 млн баррелей - до максимальных с мая 2025 года 443,1 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Для достижения мира на Ближнем Востоке необходимы выплаты репараций Ирану, а также предоставление ему гарантий безопасности, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. "Единственный способ прекратить эту войну, развязанную сионистским режимом и США, это признание законных прав Ирана, выплата репараций и твердые международные гарантии против будущей агрессии", - написал иранский президент в среду в соцсети Х.