Суд отклонил жалобы инвесторов на отказ в присоединении к процессу по иску ЦБ к Euroclear

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобы трех розничных инвесторов на отказ допустить их к участию в деле по иску ЦБ РФ к бельгийскому депозитарию Euroclear на 200 млрд евро (18,2 трлн рублей), сообщил "Интерфаксу" представитель инвесторов Владимир Сауриди.

"Нам отказали", - сказал он, напомнив, что жалобы рассматривались в закрытом режиме.

"Нас порадовало, что мы хотя бы задали конкретные вопросы Центробанку, то есть мы уже были и считались полноценными участниками процесса. Естественно, мы запрашивали ключевую для нас информацию о разделении учёта активов частных инвесторов и активов Центробанка. Не скажу, что мы получили какую-то исчерпывающую информацию, которая бы нас полностью устроила, но мы попросили суд важную для нас информацию зафиксировать в итоговом принятом акте", - пояснил Сауриди.

Он отметил, что инвесторы позже примут решение, обжаловать ли акт апелляционного суда.

"Мы сейчас хотим дождаться судебного акта. Если там будет то, что нас устраивает, скорее всего, обжаловать не будем. Мы посовещались на этот счёт. Если вдруг нужной для нас информации не будет, той, которая нам на перспективу нужна для подачи заявлений на индивидуальную лицензию, для наших разбирательств, то мы не исключаем возможность обжалования и в кассацию, и до Верховного суда", - отметил Сауриди.

Ранее сообщалось, что жалобы тремя розничными инвесторами были поданы на отказ "в удовлетворении заявлений/ходатайств о вступлении дело в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора".

Розничные инвесторы хотели присоединиться к иску, так как из-за санкций лишились возможности распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми в Euroclear. Суд 16 января отказал им в этом, сообщил тогда журналистам Сауриди. По его словам, суд отклонил заявления всех физлиц.

В картотеке суда 26 февраля была зарегистрирована и жалоба Euroclear. Данные о ее принятии к производству пока не опубликованы.

Основное заседание по рассмотрению иска ЦБ к Euroclear назначено на 10 апреля.

Иск к Euroclear

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа примерно к $300 млрд резервов. После этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.

ЦБ РФ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear 12 декабря 2025 года. Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 года ЦБ оценивал в 200,1 млрд евро (18,173 трлн рублей по официальному курсу на эту дату). Эти требования состоят из реального ущерба в 181,5 млрд евро и упущенной выгоды (потенциального дохода по активам) в 18,6 млрд евро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом иска.

В январе 2026 года Арбитражный суд Москвы в январе отказал Euroclear в удовлетворении ходатайства об оставлении иска ЦБ РФ к депозитарию без рассмотрения. Судебный акт был принят в закрытом заседании.

Закрыть судебный процесс ранее просил Банк России. Euroclear выступал против этого. Суд в итоге решил рассматривать дело в закрытом заседании на основании наличия в материалах дела коммерческой тайны.

В качестве третьих лиц в картотеке арбитражных дел указано 10 человек.