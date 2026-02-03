Конституционный суд позволил регистрироваться по месту пребывания в апартаментах

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный cуд РФ признал не соответствующими Основному закону нормы, мешающие собственникам и их родственникам регистрироваться в апартаментах по месту пребывания.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда во вторник.

Поводом к проверке положений закона "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ" и Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ стала жалоба Виктории Пиуновой.

Женщина попыталась зарегистрировать себя, мужа и двух детей по месту пребывания в Петербурге в апартаментах гостиничного типа, имеющих статус нежилого помещения, принадлежащих матери супруга, но получила отказ. Суды поддержали это решение, отметив, что регистрация по месту пребывания на основании заявления граждан в помещениях, являющихся нежилыми, законодательством не предусмотрена, а в гостиницах регистрирует их администрация. При этом было констатировано, что, хотя здание предназначено под гостиницу, само помещение, на регистрации в котором настаивала Пиунова, в гостиничный фонд не включено.

Конституционный суд счел оспариваемые нормы не соответствующими Основному закону в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования "не предусматривают регистрацию граждан по месту пребывания в нежилых помещениях, сходных по предусмотренным проектной документацией соответствующего здания характеристикам с квартирами в многоквартирном доме и не входящих в номерной фонд гостиниц и иных средств размещения".

"Невозможность осуществить в них регистрацию по месту пребывания - притом что недопустимость (...) временного проживания в них из действующего законодательства не следует, тем более когда по своим характеристикам они сходны с жилым помещением, - фактически ведет к ограничению права на свободный выбор места пребывания. (...) Усматривается также нарушение права частной собственности (...): рассматриваемая ситуация неоправданно затрудняет в отсутствие явных и установленных законом ограничений полноценное пользование такими нежилыми помещениями для личных, семейных, домашних, бытовых нужд, в том числе для предоставления в безвозмездное пользование близким", - говорится в постановлении.

КС признал, что при возведении апартаментов фактически можно не выполнять минимальные требования по социальной инфраструктуре и благоустройству, как при строительстве жилых домов, что позволяет экономить как застройщику, так и конечным покупателям. Тем не менее, полагает суд, экономия в момент покупки отчасти нивелируется более высокими платежами владельцев за коммунальные услуги и более высоким налогом на имущество физических лиц по сравнению с квартирами. Также для такого имущества не предусмотрен ряд федеральных налоговых льгот, установленных для жилья. Таким образом владельцам подобных нежилых помещений в процессе их эксплуатации так или иначе приходится компенсировать в экономическом смысле меньший по сравнению с владельцами квартир косвенный вклад в развитие инфраструктуры, полагает КС.

"К тому же нельзя не учесть, что если появление такого рода нежилых помещений на рынке и не было обусловлено активными действиями публичной власти, то, во всяком случае, она не принимала мер к предотвращению распространения этого явления. На федеральном уровне не регулируются и, соответственно, не запрещены строительство и продажа нежилых помещений, фактически предназначенных для проживания в них граждан", - говорится в постановлении.

Теперь федеральному законодателю и правительству РФ надлежит внести в действующее регулирование изменения с учетом позиции КС. Суд указал, что они могут определить дифференцированный порядок регистрации по месту пребывания в подобных апартаментах в зависимости от особенностей нежилого помещения, социально-экономических аспектов, факторов миграционной политики и других обстоятельств, "с тем, однако, чтобы сама возможность такой регистрации в нежилых помещениях, сходных (...) с квартирами в многоквартирном доме, не была поставлена под сомнение".

До этого момента КС постановил разрешать регистрацию по месту пребывания в подобных апартаментах самих собственников помещений, а с их письменного согласия и при подтверждении семейных отношений или близкого родства - членов их семей и близких родственников. Для регистрации также потребуется подтвердить строительство здания как предназначенного для пребывания граждан и пригодность конкретного, сходного с квартирой нежилого помещения именно для такого использования.

КС РФ подчеркнул, что выводы, содержащиеся в постановлении, не касаются вопроса о регистрации в апартаментах по месту жительства, поскольку по существу оно полностью устраняло бы юридическое различие между жилыми и нежилыми помещениями, а сохранение таких различий находится в сфере дискреции федерального законодателя.

Кроме того, указал КС, регистрация по месту пребывания в подобных апартаментах не возлагает на органы власти дополнительных обязанностей по благоустройству территории, созданию социальной, транспортной и иной инфраструктуры, а также не означает необходимости устранить разницу в сфере налогообложения, в размере платежей за коммунальные ресурсы между жилыми и рассматриваемыми нежилыми помещениями: решение этого вопроса также находится в сфере полномочий профильных государственных органов, подчеркнул КС.

Дело заявительницы подлежит пересмотру.