Минсельхоз предложил продлить на год льготные краткосрочные кредиты по экспортным программам

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ подготовил изменения в решение о порядке предоставления субсидий, которые предусматривают пролонгацию на один год льготных краткосрочных кредитов, привлеченных в 2024 и 2025 годах. Речь идет о кредитах, привлеченных на реализацию экспортных программ.

"Проектом решения устанавливается возможность пролонгации срока ранее предоставленного льготного краткосрочного кредита на срок до 1 года, заключенного в 2024 и 2025 году", - говорится в пояснительной записке к документу, проект которого размещен на сайте regulation.gov.ru.

Изменения вносятся в решение о порядке предоставления субсидии № 25-68850-01698-Р. Оно предусматривает льготное краткосрочное кредитование в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК".

В пояснительной записке также сообщается, что в документе уточняется положение, "касающееся обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), в части того, что такими обстоятельствами также могут быть природные чрезвычайные ситуации и опасные природные явления, повлиявшие на достижение показателей".