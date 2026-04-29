Более половины господдержки льготного кредитования в АПК выделено на растениеводство

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российское растениеводство в 2026 году может получить более половины господдержки, предусмотренной на льготное кредитование АПК.

"Ресурсы на льготное краткосрочное кредитование агробизнеса в федеральном бюджете предусмотрены, причем свыше половины этого финансирования зарезервировано на поддержку растениеводства", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Как сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут, на субсидирование льготных краткосрочных кредитов в этом году предоставлено 26,5 млрд рублей.

Отметив положительные результаты работы отрасли в прошлом году, глава правительства заявил: "Мы, конечно, ждем таких же результатов и в текущем году, готовы оказать аграриям для этого всю возможную поддержку".

По его словам, качество отечественных семян улучшилось, и, соответственно, спрос сельхозпроизводителей на них увеличился. "Это, кстати, касается не только зерновых, но и других культур. Выше половины семян рапса, подсолнечника российского производства. В три раза нарастили объемы посевного материалы сахарной свеклы, которую совсем еще недавно практически полностью завозили из-за рубежа, это значимый показатель для повышения конкурентоспособности нашего сельского хозяйства", - заявил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул важность доступности для аграриев всего, что требуется для завершения весенних полевых работ.

Минсельхоз Михаил Мишустин Оксана Лут АПК
В Кремле рассчитывают, что ОПЕК+ продолжит работу после выхода ОАЭ

Генпрокуратура взыскала в доход РФ активы ростовского экс-губернатора Чуба

 Генпрокуратура взыскала в доход РФ активы ростовского экс-губернатора Чуба

РКН заблокировал сайт издания "Такие дела" за ЛГБТ-пропаганду

 РКН заблокировал сайт издания "Такие дела" за ЛГБТ-пропаганду

Матвиенко призвала бизнес следовать законам совести и патриотизма

 Матвиенко призвала бизнес следовать законам совести и патриотизма

В Туапсе в районе горящего НПЗ превышено содержание бензола в воздухе

Более 400 украинских военных и иностранных наемников осуждены в РФ за три года

Совфед одобрил закон о создании шестой игорной зоны в РФ - в Республике Алтай

Песков объяснил формат парада в Москве необходимостью минимизировать риски

В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

 В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

Силуанов заявил о необходимости финансовой подушки на случай снижения нефтегазовых доходов

 Силуанов заявил о необходимости финансовой подушки на случай снижения нефтегазовых доходов
