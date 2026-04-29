Более половины господдержки льготного кредитования в АПК выделено на растениеводство

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российское растениеводство в 2026 году может получить более половины господдержки, предусмотренной на льготное кредитование АПК.

"Ресурсы на льготное краткосрочное кредитование агробизнеса в федеральном бюджете предусмотрены, причем свыше половины этого финансирования зарезервировано на поддержку растениеводства", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Как сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут, на субсидирование льготных краткосрочных кредитов в этом году предоставлено 26,5 млрд рублей.

Отметив положительные результаты работы отрасли в прошлом году, глава правительства заявил: "Мы, конечно, ждем таких же результатов и в текущем году, готовы оказать аграриям для этого всю возможную поддержку".

По его словам, качество отечественных семян улучшилось, и, соответственно, спрос сельхозпроизводителей на них увеличился. "Это, кстати, касается не только зерновых, но и других культур. Выше половины семян рапса, подсолнечника российского производства. В три раза нарастили объемы посевного материалы сахарной свеклы, которую совсем еще недавно практически полностью завозили из-за рубежа, это значимый показатель для повышения конкурентоспособности нашего сельского хозяйства", - заявил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул важность доступности для аграриев всего, что требуется для завершения весенних полевых работ.