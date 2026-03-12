Поиск

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе составил 681,5 млрд рублей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе 2026 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 681,5 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Для сравнения: в январе 2025 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 720,6 млрд рублей, в январе 2024 года - с профицитом 498,1 млрд рублей, в январе 2023 года - с дефицитом 1 трлн 370,4 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе текущего года составили 4 трлн 569,4 млрд рублей (в январе 2025 года - 4 трлн 876,6 млрд рублей), расходы - 5 трлн 250,9 млрд рублей (годом ранее - 5 трлн 597,3 млрд рублей).

Дефицит федерального бюджета РФ в январе составил 1 трлн 628,9 млрд рублей (в январе 2025 года - 1 трлн 466,3 млрд рублей). По данным Казначейства, доходы федерального бюджета в первом месяце года были в объеме 2 трлн 364,3 млрд рублей (годом ранее - 2 трлн 672,4 млрд рублей), расходы - 3 трлн 993,3 млрд рублей (в прошлом году - 4 трлн 138,6 млрд рублей).

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе исполнены с дефицитом 81,8 млрд рублей при доходах региональных бюджетов 1 трлн 209,8 млрд рублей, расходах - 1 трлн 291,6 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в январе исполнены с профицитом 1 трлн 16,0 млрд рублей (в январе 2025-го был профицит 735,8 млрд рублей). Доходы фондов составили 2 трлн 170,5 млрд рублей, расходы - 1 трлн 154,4 млрд рублей (в январе 2025 года доходы были на уровне 1 трлн 938,8 млрд рублей, расходы - 1 трлн 203,0 млрд рублей).

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов в январе исполнены с профицитом 13,1 млрд рублей при доходах 228,7 млрд рублей и расходах 215,5 млрд рублей.

Федеральное казначейство
