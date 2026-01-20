Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-ноябре увеличился до 4,864 трлн рублей

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-ноябре 2025 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 4 трлн 863,7 млрд рублей, сообщает сайт Федерального казначейства.

Дефицит консолидированного бюджета в январе-октябре 2025 года составлял 4 трлн 227,1 млрд рублей, следовательно, в ноябре бюджет исполнен с дефицитом 636,6 млрд рублей после дефицита 447,6 млрд рублей в октябре и 121,7 млрд рублей сентябре.

Доходы консолидированного бюджета в январе-ноябре прошлого года составили 66 трлн 873,3 млрд рублей, расходы - 71 трлн 737,0 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета России в январе-ноябре составил 4 трлн 10,1 млрд рублей при доходах 32 трлн 945,7 млрд рублей, расходах - 36 трлн 955,8 млрд рублей.

Консолидированный бюджет регионов в первые 11 месяцев минувшего года исполнен с дефицитом 119,9 млрд рублей при доходах 22 трлн рублей 878,4 млрд рублей и расходах 22 трлн 998,3 млрд рублей.

Также с дефицитом исполнены бюджеты государственных внебюджетных фондов - он составил 890,7 млрд рублей (доходы - 18 трлн 458,6 млрд рублей, расходы - 19 трлн 349,2 млрд рублей).

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов исполнены с профицитом 157,6 млрд рублей (доходы 3 трлн 596,8 млрд рублей, расходы - 3 трлн 439,2 млрд рублей).