Поиск

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-ноябре увеличился до 4,864 трлн рублей

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-ноябре 2025 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 4 трлн 863,7 млрд рублей, сообщает сайт Федерального казначейства.

Дефицит консолидированного бюджета в январе-октябре 2025 года составлял 4 трлн 227,1 млрд рублей, следовательно, в ноябре бюджет исполнен с дефицитом 636,6 млрд рублей после дефицита 447,6 млрд рублей в октябре и 121,7 млрд рублей сентябре.

Доходы консолидированного бюджета в январе-ноябре прошлого года составили 66 трлн 873,3 млрд рублей, расходы - 71 трлн 737,0 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета России в январе-ноябре составил 4 трлн 10,1 млрд рублей при доходах 32 трлн 945,7 млрд рублей, расходах - 36 трлн 955,8 млрд рублей.

Консолидированный бюджет регионов в первые 11 месяцев минувшего года исполнен с дефицитом 119,9 млрд рублей при доходах 22 трлн рублей 878,4 млрд рублей и расходах 22 трлн 998,3 млрд рублей.

Также с дефицитом исполнены бюджеты государственных внебюджетных фондов - он составил 890,7 млрд рублей (доходы - 18 трлн 458,6 млрд рублей, расходы - 19 трлн 349,2 млрд рублей).

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов исполнены с профицитом 157,6 млрд рублей (доходы 3 трлн 596,8 млрд рублей, расходы - 3 трлн 439,2 млрд рублей).

Федеральное казначейство Казначейство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Тариф на прокачку нефти от ВСТО на Комсомольский НПЗ предложено поднять на 31% до 2027 года

Турция ведет переговоры c Chevron о совместной разведке нефти и газа

ПАО "Акрон" включено в перечень экономически значимых организаций

 ПАО "Акрон" включено в перечень экономически значимых организаций

Российские производители мяса озабочены резким ростом импорта курятины из Китая

 Российские производители мяса озабочены резким ростом импорта курятины из Китая

"Шереметьево" готово претендовать на "Домодедово" при проведении голландского аукциона

 "Шереметьево" готово претендовать на "Домодедово" при проведении голландского аукциона

ЕК готовит соглашение с Индией о зоне свободной торговли на четверть мирового ВВП

Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

 Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

Аукцион по продаже Домодедово не состоялся: единственный подавший заявку не допущен

 Аукцион по продаже Домодедово не состоялся: единственный подавший заявку не допущен

Российский "Гугл" подал иск к владельцу агентства "Алгоритм трейдинг" на 1,2 млрд руб.

Сбербанк в 2025 году увеличил ипотечный портфель на 16,5%

 Сбербанк в 2025 году увеличил ипотечный портфель на 16,5%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8193 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });