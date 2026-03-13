Поиск

Опрошенные Bloomberg экономисты не ждут изменения ставок ЕЦБ до конца 2027 года

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Европейский центробанк будет удерживать основные процентные ставки на текущем уровне до конца 2027 года, несмотря на риски ускорения инфляции, показал опрос экономистов, проведенный Bloomberg с 6 по 11 марта.

Всего 7% респондентов ожидают изменения ставок до конца 2026 года, и меньше трети - до конца 2027 года.

Прогноз аналитиков отличается от ожиданий рынка: инвесторы ждут одного повышения ставок на четверть процентного пункта к июлю и видят примерно 66%-ю вероятность еще одного подъема к концу декабря.

Сейчас ставка по депозитам составляет 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%. Следующее заседание ЕЦБ состоится на следующей неделе.

Ранее на этой неделе глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор не допустит, чтобы военные действия на Ближнем Востоке вызвали инфляционный шок в еврозоне подобный тому, который регион испытал в начале российско-украинского конфликта.

"Пока слишком рано делать выводы о последствиях конфликта, - отметил старший экономист по еврозоне в ABN Amro Билл Дивайни. - Руководство ЕЦБ скажет, что внимательно следит за инфляцией, и выразит готовность принять меры в случае необходимости".

Примерно 80% опрошенных Bloomberg экономистов полагает, что следующим изменением ставок в еврозоне станет их повышение против 59% в предыдущем опросе. Кроме того, почти 60% респондентов отметили усиление проинфляционных рисков.

Аналитики сходятся во мнении, что все будет зависеть от длительности военных действий на Ближнем Востоке. Изначально президент США Дональд Трамп говорил, что военная операция займет от четырех до пяти недель. При этом представители властей Израиля заявляют, что война продлится до "победного завершения".

